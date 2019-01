"Cụ cây" nghìn quả quý như vàng 9999 cho thu về hàng chục cây vàng

1. Siêu bưởi cả nghìn quả của "tiên ông" ở Hòa Bình

Cây bưởi của ông Trần Hùng (81 tuổi, ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình) dù chỉ rộng hơn 6m tán nhưng có tận trên 800 quả. Lý giải về việc bưởi có nhiều quả khác thường, ông Hùng cho biết: “Không chỉ năm nay bưởi nhiều quả, mà các năm trước như năm 2014, tôi cũng có cây bưởi ra đến hơn 700 quả đều, đẹp bán rất được giá”. “Để trồng được bưởi ai cũng có thể trồng, nhưng để bưởi ra nhiều quả đều, đẹp thì không phải ai cũng trồng được mà còn phải có kinh nghiệm và bí quyết riêng mới có thể thành công được. Ví như, khi trồng phải trồng kép (2 cây trong hố, các hố phải cách nhau 7m). Đặc biệt, người trồng phải kiên trì vì bưởi này trồng sau 3 năm mới ra quả…”- ông Hùng chia sẻ. Hai vợ chồng ông Hùng đang lựa hái các quả để đãi khách phương xa. “Hiện, bưởi chưa đến tuổi thu hoạch, nhưng đã có nhiều khách hàng quen vào đặt 40.000 đồng/quả nhưng tôi chưa dám nhận lời bán” – ông Hùng chia sẻ. Ảnh: Trần Quang/ Dân Việt 2. Cây bơ “vàng” 40 năm tuổi, mỗi năm cho thu 200 triệu đồng

Chỉ với một cây bơ “vàng”, mỗi năm ông Nguyễn Ngọc Đức (53 tuổi, trú thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) thu đến gần 200 triệu đồng. Không chỉ cho trái trái vụ mà cây bơ quý này còn cho trái dẻo, thơm...rất đặc biệt. Mặc dù ở tuổi gần 40 nhưng cây bơ vẫn xum suê, ra trái đều đặn. Không chỉ liên tục cho trái, trái của cây bơ quý này còn có hương vị rất thơm, ngon, cơm vàng dẻo, trái to. Do chất lượng đặc biệt và ra trái vụ nên bơ của ông Đức luôn được mua với giá cao hơn gấp đôi so với thị trường. Hiện mỗi năm cây bơ của ông Đức cho đến 7 tạ quả, đem về thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm. Mấy năm trước, sợ cây bơ quý này mất giống, ông Đức đã quyết định cắt ngọn bơ để nhân giống. Do nhiều người biết đến cây đặc biệt của ông Đức nên giống bơ của ông Đức ghép đến đâu được mua hết đến đó. “Mỗi năm tôi ghép được khoảng 2.000 cây giống thu về được hơn 100 triệu đồng”- ông Đức chia sẻ. Ảnh: Duy Hậu/ Dân Việt 3. "Cụ cây vải tổ" được xác lập Kỷ lục Việt Nam

Cây vải tổ tại thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã được công nhận là “Cây vải thiều lâu năm nhất (cây vải tổ)” và được công bố đạt danh hiệu Kỷ lục Việt Nam. Cây vải tổ thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn có cách đây gần 200 năm, do cụ Hoàng Văn Cơm (tên tự Phúc Thành) sinh ngày 10 tháng 5 năm Mậu Thân (1848) trồng được. Thời trai trẻ cụ chuyên buôn bán hoa trái ra Hải Phòng, năm 1870 trong một lần dự tiệc với người Hoa Kiều tại Hải Phòng, cụ được ăn loại vải ngon nên mang về ba hạt ươm thử tại vườn nhà, do thích hợp với thổ nhưỡng và khí hậu, ba hạt đều nảy mầm thành cây, kết quả, có một cây cho quả có hương vị thơm ngon đặc biệt. Do quả vải này được hái từ cây vải có nguồn gốc ở Thiều Châu - Trung Quốc, do vậy được gọi tên là vải thiều. Từ cây vải quý đó, cụ Hoàng Văn Cơm đã chiết cành nhân rộng ra vườn nhà và tặng cho người thân trong và ngoài xã. Năm nào cây vải tổ cũng cho quả. Năm nhiều khoảng hơn tạ, năm ít cũng một vài chục cân. Quả của cây vải tổ vỏ đỏ hơn các cây khác, nhỏ nhưng cùi dày, bóc ráo nước. Ăn thấy giòn và ngọt, vị đậm đà đọng mãi nơi đầu lưỡi “Mã ngoài như lụa hồng tơ tía, thịt vải như thủy tinh, như dáng tuyết, vị ngọt đậm, ăn vào thấy hương thơm, tưởng chừng như thứ rượu tiên trên đời”. (Ảnh: Báo Hải Dương - Báo Tin tức) 4. "Cụ cây" nhãn tổ hơn 400 năm tuổi ở Phố Hiến, Hưng Yên

Cây nhãn tổ có tuổi thọ hơn 400 năm, tọa lạc tại chùa Hiến (Phố Hiến, Hưng Yên) chính là minh chứng chứng hùng hồn cho nguồn gốc của giống nhãn lồng đặc sản Hưng Yên ngày nay. Tương truyền rằng, cây nhãn tổ (Hưng Yên) là đặc sản quý của vùng, vì thế, hàng năm cứ vào tháng bảy (âm lịch) hàng năm, khi quả nhãn đã chín, các vị quan dân địa phương cùng các vị tiền bối trong làng liền chọn các chàng trai trẻ khôi ngô, tuấn tú trong làng để trèo cây hái nhãn. Cây nhãn có cùi dày, múi thơm, mọng và ngọt nhất trong vùng nên được lựa chọn lựa để cúng thành hoàng làng, dâng lên Đức Phật và làm sản vật tiến Vua nên giống nhãn này bây giờ còn gọi là giống nhãn tiến. Ông Nguyễn Diễm, người gốc Phố Hiến kể lại: “Chúng tôi lớn lên thì cây nhãn tổ đã có từ rất lâu rồi. Xưa cây nhãn to và quả sai lắm. Mỗi khi làng có hội họp thì đều tổ chức tại đình (chùa Hiến) nên ký ức của chúng tôi đều gắn chặt với cây nhãn tổ. Mỗi dịp như vậy, chúng tôi đều được các bô lão trong làng kể về sự tích cây nhãn tổ. (Ảnh: CAND)

