Những công việc “hái ra tiền” sau Tết Nguyên đán

Những ngày này, các vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) nhộn nhịp không khác gì dịp cận Tết. Chủ vườn tấp nập đưa hàng nghìn gốc đào về chăm sóc, chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Ảnh: Tiền phong Đào được trồng lại không chỉ là những gốc đào mua của các nhà vườn mà còn là những gốc đào cổ thụ, đào thế giá vài chục triệu đồng mua từ nơi khác về. Ảnh: Tiền phong Tùy theo giá trị của gốc đào hay dáng thế của cây, chủ vườn đưa ra các mức giá chăm sóc khác nhau. Theo đó, tiền công chăm sóc trọn gói từ khi nhận trồng lại đến Tết từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng/cây. Ảnh: Tiền phong Tuy nhiên, vì chăm sóc đào đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu nên nhiều nhà vườn chỉ dám nhận số lượng có hạn. Nhiều khách muốn thuê chăm sóc nhưngg nhà vườn phải từ chối vì giới hạn diện tích trồng và nhân công chăm sóc. Ảnh: Tiền phong Nắm bắt nhu cầu mua lại “xác” quất để chăm sóc lại sau Tết của các nhà vườn, nhiều lao động tự do, xe ôm... chuyển nghề đi thu gom quất. Ảnh: Vietnamnet Họ thu mua cây quất người dân bỏ đi sau Tết, sau đó bán lại cho nhà vườn để kiếm lời. Quất thu mua giá từ 50.000-200.000 đồng/cây tuỳ theo độ lớn, dáng thế...Ảnh: Dân Việt Ở thành phố, không có đất trồng nên quất sau Tết được người dân bán lại với giá rẻ, thậm chí cho không. Ảnh: Vietnamnet Nghề thu gom quất sôi động, giúp nhiều lao động kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Dân Việt Không chỉ tại Hà Nội, nhu cầu chăm sóc đào, mai, quất cảnh của người dân cũng tăng cao ở các tỉnh khác như Đà Nẵng, Nghệ An... Ảnh: Báo Đà Nẵng Không ít nhà vườn nhận chăm cả trăm gốc đào, thu tới cả trăm triệu/năm. Ảnh: Báo Nghệ AnXu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24

Những ngày này, các vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) nhộn nhịp không khác gì dịp cận Tết. Chủ vườn tấp nập đưa hàng nghìn gốc đào về chăm sóc, chuẩn bị cho vụ tiếp theo. Ảnh: Tiền phong Đào được trồng lại không chỉ là những gốc đào mua của các nhà vườn mà còn là những gốc đào cổ thụ, đào thế giá vài chục triệu đồng mua từ nơi khác về. Ảnh: Tiền phong Tùy theo giá trị của gốc đào hay dáng thế của cây, chủ vườn đưa ra các mức giá chăm sóc khác nhau. Theo đó, tiền công chăm sóc trọn gói từ khi nhận trồng lại đến Tết từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng/cây. Ảnh: Tiền phong Tuy nhiên, vì chăm sóc đào đòi hỏi sự tỉ mỉ và công phu nên nhiều nhà vườn chỉ dám nhận số lượng có hạn. Nhiều khách muốn thuê chăm sóc nhưngg nhà vườn phải từ chối vì giới hạn diện tích trồng và nhân công chăm sóc. Ảnh: Tiền phong Nắm bắt nhu cầu mua lại “xác” quất để chăm sóc lại sau Tết của các nhà vườn, nhiều lao động tự do, xe ôm... chuyển nghề đi thu gom quất. Ảnh: Vietnamnet Họ thu mua cây quất người dân bỏ đi sau Tết, sau đó bán lại cho nhà vườn để kiếm lời. Quất thu mua giá từ 50.000-200.000 đồng/cây tuỳ theo độ lớn, dáng thế...Ảnh: Dân Việt Ở thành phố, không có đất trồng nên quất sau Tết được người dân bán lại với giá rẻ, thậm chí cho không. Ảnh: Vietnamnet Nghề thu gom quất sôi động, giúp nhiều lao động kiếm được tiền triệu mỗi ngày. Ảnh: Dân Việt Không chỉ tại Hà Nội, nhu cầu chăm sóc đào, mai, quất cảnh của người dân cũng tăng cao ở các tỉnh khác như Đà Nẵng, Nghệ An... Ảnh: Báo Đà Nẵng Không ít nhà vườn nhận chăm cả trăm gốc đào, thu tới cả trăm triệu/năm. Ảnh: Báo Nghệ An Xu hướng chọn đào Tết năm nay. Nguồn: VTV24