Nhan sắc “vượt thời gian” của CEO Lê Hồng Thủy Tiên ở tuổi 54

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90 với phim "Vị đắng tình yêu". Ảnh: Nhà sản xuất Thời điểm đó, diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên từng được công chúng ưu ái xếp vào "tứ đại mỹ nhân" đình đám một thời (gồm Việt Trinh, Diễm Hương, Thủy Tiên, Diễm My 6X). Ảnh: Internet Sau hơn 30 năm tham gia phim, nữ diễn viên đình đám một thời không tham gia showbiz Việt nhưng vẫn có ảnh hưởng trong ngành giải trí. Thậm chí, nhiều người còn gọi bà Lê Hồng Thủy Tiên là người phụ nữ quyền lực. Ảnh: Tuoitrethudo Bà hiện là Tổng giám đốc của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group). Ở tuổi 54, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên vẫn duy trì được sự trẻ trung, xinh đẹp, xứng danh "bông hồng vàng" của giới doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Internet Mỗi lần xuất hiện, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đều gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà cùng gu ăn mặc sang trọng, tinh tế. Ảnh: Internet Sắc vóc săn chắc và làn da mịn màng của CEO IPP Group khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Ảnh: Baodautu Khoảng 5 năm trở lại đây, CEO Lê Hồng Thủy Tiên thường xuyên cùng con gái Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên) tham dự các tuần lễ thời trang để định hình hình ảnh cá nhân và học hỏi cho công việc. Ảnh: Baodautu Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái trông chẳng khác nào hai chị em nên chính Tiên Nguyễn cũng phải thừa nhận điều này, gọi bà Thủy Tiên là “chị mẹ”. Ảnh: Facebook Ở thời điểm hiện tại, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên vẫn phù hợp với danh xưng "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Việt đình đám một thời. Ảnh: Facebook So với thời trẻ, cựu diễn viên đình đàm một thời không có quá nhiều sự thay đổi với gương mặt được nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật. Ảnh: Internet Đặc biệt, CEO Lê Hồng Thủy Tiên vẫn duy trì vóc dáng cân đối. Ảnh: InternetTỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là diễn viên nổi tiếng ở thập niên 90 với phim "Vị đắng tình yêu". Ảnh: Nhà sản xuất Thời điểm đó, diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên từng được công chúng ưu ái xếp vào "tứ đại mỹ nhân" đình đám một thời (gồm Việt Trinh, Diễm Hương, Thủy Tiên, Diễm My 6X). Ảnh: Internet Sau hơn 30 năm tham gia phim, nữ diễn viên đình đám một thời không tham gia showbiz Việt nhưng vẫn có ảnh hưởng trong ngành giải trí. Thậm chí, nhiều người còn gọi bà Lê Hồng Thủy Tiên là người phụ nữ quyền lực. Ảnh: Tuoitrethudo Bà hiện là Tổng giám đốc của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP Group). Ở tuổi 54, bà Lê Hồng Thuỷ Tiên vẫn duy trì được sự trẻ trung, xinh đẹp, xứng danh "bông hồng vàng" của giới doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Internet Mỗi lần xuất hiện, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên đều gây ấn tượng với nhan sắc mặn mà cùng gu ăn mặc sang trọng, tinh tế. Ảnh: Internet Sắc vóc săn chắc và làn da mịn màng của CEO IPP Group khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa. Ảnh: Baodautu Khoảng 5 năm trở lại đây, CEO Lê Hồng Thủy Tiên thường xuyên cùng con gái Tiên Nguyễn (Nguyễn Thảo Tiên) tham dự các tuần lễ thời trang để định hình hình ảnh cá nhân và học hỏi cho công việc. Ảnh: Baodautu Vợ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và con gái trông chẳng khác nào hai chị em nên chính Tiên Nguyễn cũng phải thừa nhận điều này, gọi bà Thủy Tiên là “chị mẹ”. Ảnh: Facebook Ở thời điểm hiện tại, doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên vẫn phù hợp với danh xưng "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Việt đình đám một thời. Ảnh: Facebook So với thời trẻ, cựu diễn viên đình đàm một thời không có quá nhiều sự thay đổi với gương mặt được nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật. Ảnh: Internet Đặc biệt, CEO Lê Hồng Thủy Tiên vẫn duy trì vóc dáng cân đối. Ảnh: Internet Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24