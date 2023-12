Nhan sắc không kém hoa hậu của 4 nữ đại gia Việt U50

Ở tuổi 53, doanh nhân Lê Hồng Thuỷ Tiên - phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - vẫn duy trì được sự trẻ trung, xinh đẹp, xứng danh "bông hồng vàng" của giới doanh nhân Việt Nam. Ảnh;Suckhoedoisong Sắc vóc săn chắc và làn da mịn màng của nữ doanh nhân khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Ảnh: Suckhoedoisong Ở thời điểm hiện tại, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn vẫn phù hợp với danh xưng "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Việt đình đám một thời. Ảnh: Facebook So với thời còn trẻ, CEO Lê Hồng Thuỷ Tiên không có quá nhiều sự thay đổi với gương mặt được nhận xét trẻ hơn so với tuổi thật. Ngoài ra, nữ doanh nhân vẫn duy trì vóc dáng cân đối. Ảnh: Internet Ở tuổi U50, doanh nhân Lê Hoàng Diệp Thảo khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Ảnh: FBNV Tổng Giám đốc TNI King Coffee cuốn hút người nhìn bởi những đường nét thanh tú, hài hòa. Ảnh: FBNV Ngoài sự trẻ trung, nữ doanh nhân còn toát lên khí chất mạnh mẽ, sang trọng nổi bật giữa đám đông. Ảnh: FBNV Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân, bà Lê Hoàng Diệp Thảo ngay lập tức nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người nhận xét, nhan sắc của CEO King Coffee ngày càng “thăng hạng”, thần thái quý phái. Ảnh: FBNV Không chỉ gây ấn tượng với tài lãnh đạo hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air, nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo còn cuốn hút với nhan sắc xinh đẹp, quý phái. Ảnh: Internet Nữ tỷ phú USD của Việt Nam thường chọn những trang phục có màu sắc nổi bật, đơn giản nhưng luôn có điểm nhấn để thu hút ánh nhìn. Ảnh: Internet Dù đã Bà Đặng Ngọc Lan - vợ bầu Kiên được nhiều người trong giới kinh doanh ưu ái đặt tên là “bông hoa nghìn tỷ”. Bà Lan không chỉ giữ chức vụ cao trong các doanh nghiệp mà khối lượng tài sản của bà cũng khiến nhiều người mơ ước. Ảnh: Internet Dù đã ba con nhưng bà Đặng Ngọc Lan vẫn khiến mọi người trầm trồ bởi nhan sắc mặn mà. Ảnh: Internet Thậm chí, nhiều người còn thấy bà còn trẻ và đẹp hơn rất nhiều so với cái thời bầu Kiên chưa bị bắt. Ảnh: Internet Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

