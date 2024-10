Nhà phố ngói đỏ đan xen khoảng vườn xanh mát đẹp ngỡ ngàng

Tọa lạc tại thành phố Vinh (Nghệ An), A.House là công trình nhà ở tiếp nối chuỗi công trình mang âm hưởng kiến trúc thuần Việt đương đại "3 Gian", nổi bật với hệ mái ngói đỏ kết hợp những khoảng vườn đan xen xanh mát. Ảnh: Triệu Chiến Do nằm trên khu đất méo mó, kiến trúc sư quyết định thiết kế ngôi nhà phố với cấu trúc không gian chữ A. Ảnh: Triệu Chiến Cấu trúc này không chỉ giải quyết nhược điểm thế đất méo mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ độc đáo cho căn nhà cũng như cảnh quan xung quanh. Ảnh: Triệu Chiến Mái ngói đỏ mang đến cảm giác thân thuộc, nổi bật giữa “rừng” mái tôn. Ảnh: Triệu Chiến Dựa trên nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh của gia đình, kiến trúc sư chia khu đất rộng 300m2 thành 2 phần là động và tĩnh. Phần “động” để dành cho khu vực kinh doanh, còn phần “tĩnh” phía sau là khu nhà ở riêng tư. Ảnh: Triệu Chiến Một lõi xanh được bố trí tại trung tâm nhà phố vừa làm khoảng đệm chuyển tiếp với khu vực kinh doanh ồn ào, vừa là sân trong hướng nội của gia đình. Ảnh: Triệu Chiến Khu vườn được đan xen chuyển tiếp dần lên sân thượng nhằm tăng tính liên kết trong không gian và sự giao tiếp của các thành viên trong gia đình. Ảnh: Triệu Chiến Không gian sinh hoạt chung thiết kế mở hoàn toàn, kết nối với nhau. Ảnh: Triệu Chiến Hầu hết nội thất được làm bằng gỗ nâu tối màu ấm cúng và sang trọng. Ảnh: Triệu Chiến Cầu thang gỗ lan can kính là nơi ngập tràn ánh sáng nhờ giếng trời. Ảnh: Triệu Chiến Sân thượng lộ thiên với thiết kế hở vô cùng độc đáo. Ảnh: Triệu Chiến Hông nhà với những mảng xanh cung cấp gió trời và cảnh quan xanh mát. Ảnh: Triệu ChiếnCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

