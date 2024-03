Nhà máy KCP Chung Phát - Hưng Yên chậm tiến độ, xử lý sao?

Thanh tra tỉnh Hưng Yên vừa công bố kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với dự án Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP của Công ty TNHH Chung Phát – Hưng Yên.



Nhiều vi phạm đầu tư, đất đai, bị xử phạt

Theo kết luận thanh tra, ngày 4/3/2019, Công ty TNHH Chung Phát - Hưng Yên (Công ty Chung Phát - Hưng Yên) được UBND tỉnh Hưng Yên cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP với mục tiêu sản xuất bao bì giấy carton và bao bì duplex cao cấp tại địa bàn huyện Yên Mỹ. Cơ quan thanh tra cho biết, tính đến thời điểm thanh tra, dự án của công ty chưa hoàn thành tiến độ thực hiện, chưa đưa dự án đi vào hoạt động.

Cụ thể, theo Quyết định chủ trương đầu tư số 25/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hưng Yên cấp, dự án có quy mô sản xuất 80.000 tấn bao bì carton/năm và 40.000 tấn bao bì duplex/năm. Khu đất triển khai dự án rộng khoảng 98.154,1m2 thuộc địa phận các xã Giai Phạm và xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 765 tỷ đồng, trong đó, vốn góp thực hiện dự án là 200 tỷ đồng (chiếm 26,14% tổng vốn đầu tư) và vốn vay là 565 tỷ đồng (chiếm 73,86% tổng vốn đầu tư). Thời gian thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được quyết định chủ trương đầu tư.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện dự án cũng được nêu rõ, tháng thứ 30 phải hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình, đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, đến thời điểm thanh tra (tháng 1/2024) là 59 tháng kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư (ngày 4/3/2019), Công ty Chung Phát – Hưng Yên chưa hoàn thiện xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, vì vậy vẫn chưa được bàn giao đất ngoài thực địa để triển khai thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng chỉ rõ, qua thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư cho thấy, Công ty Chung Phát - Hưng Yên còn tồn tại trong việc báo cáo về hoạt động đầu tư đối với dự án Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP. Cụ thể, công ty không thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư; không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Liên quan tới việc thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng, ngày 22/3/2019, UBND tỉnh Hưng Yên có Văn bản số 628/UBND-KT2 về việc chấp thuận chủ trương cho phép Công ty Chung Phát - Hưng Yên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất với diện tích khoảng 99.788,2m2. Trong đó, có 76.109,8m2 đất thuộc địa phận xã Giai Phạm; 23.678,4m2 đất thuộc địa phận xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP.

Tuy vậy, theo Thông báo thu hồi đất số 250/TB-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên thì tổng diện tích thu hồi mới đạt khoảng 8.464,9m2. Trong đó, đất do UBND xã Giai Phạm quản lý là 5.001,5m2, đất do UBND xã Đồng Than quản lý là 3.463,4m2. Tổng kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 734 triệu đồng.

Nhà máy KCP Chung Phát - Hưng Yên chậm tiến độ, xử lý sao? (ảnh minh họa: Fanpage Chung Phát Hưng Yên).

Về hiện trạng sử dụng đất, Công ty Chung Phát – Hưng Yên đã thực hiện nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa (ngày 23/11/2023, số tiền 3.979.581.000 đồng) trước thời điểm cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên. Công ty chưa hoàn thành việc ký quỹ theo quy định của pháp luật để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP.

Đáng nói, theo Thanh tra tỉnh Hưng Yên cho biết, tại thời điểm thanh tra, Công ty Chung Phát - Hưng Yên chưa có quyết định cho thuê đất, chưa được bàn giao đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, dù chưa được bàn giao đất, cho thuê đất theo quy định nhưng Công ty Chung Phát – Hưng Yên đã tiến hành san lấp mặt bằng đất trồng lúa. Do đó, đến ngày 23/4/2020, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty Chung Phát – Hưng Yên với mức tiền xử phạt là 240 triệu đồng.

Cũng theo kết luận thanh tra, ngày 1/2/2024, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đầu tư đối với Công ty Chung Phát - Hưng Yên, đồng thời chuyển hồ sơ xử lý vi phạm đến Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo đúng thẩm quyền. Tiếp đó, ngày 5/2/2024, Công ty Chung Phát - Hưng Yên bị Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định xử phạt số tiền 65 triệu đồng.

Như vậy, theo tiến độ đầu tư ghi trong quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hưng Yên thì hiện dự án Nhà máy sản xuất bao bì cao cấp KCP của Công ty TNHH Chung Phát - Hưng Yên đã chậm tiến độ 5 năm.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, Thanh tra tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Mỹ yêu cầu, hướng dẫn Công ty TNHH Chung Phát – Hưng Yên cam kết trong vòng 6 tháng kể từ ngày có kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh phải hoàn thành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

Song song đó, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Chung Phát – Hưng Yên tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy bao bì cao cấp KCP đúng quy định.

Ngoài ra, đối với Công ty TNHH Chung Phát – Hưng Yên, Thanh tra tỉnh Hưng Yên yêu cầu doanh nghiệp chủ động thực hiện xong việc giải phóng mặt bằng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, triển khai xây dựng các hạng mục của dự án theo đúng đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt. Cùng đó, có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại mà Thanh tra tỉnh đã kết luận; chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo, thực hiện kiến nghị sau thanh tra, xử lý vi phạm hành chính đối với dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mặt khác, công ty thực hiện báo cáo về tình hình thực hiện dự án, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư đầy đủ theo quy định; báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định gửi Thanh tra tỉnh Hưng Yên trước ngày 30/4/2024.