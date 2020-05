Người dân Núi Thành phản ứng lấp vịnh An Hòa làm dự án

Tuy nhiên, từ năm 2018, đường 129 được thi công dọc theo tuyến sông Trường Giang, song song với đó, dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa tiến hành san lấp khu vực vịnh nhằm khai thác quỹ đất phân lô bán nền ảnh hưởng tới đời sống của hàng chục hộ dân.

Khu đô thị sinh thái cao cấp vịnh An Hòa hướng ra mặt nước rất đẹp và chạy sát đường 129 đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai.

Được biết, mức hỗ trợ được nâng lên 7 triệu đồng nhưng người dân không đồng tình, họ yêu cầu hỗ trợ loại ghe thuyền nhỏ 50 triệu đồng, loại lớn 70 triệu đồng để chuyển đổi nghề nghiệp. Nếu không thì phải xây một cây cầu trên đường 129 chạy qua khu vực vịnh để ghe thuyền có thể ra vào và hải sản sinh sôi, nảy nở.

Theo ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, đến nay đã có 26 hộ nhận tiền hỗ trợ. Người dân yêu cầu hỗ trợ từ 50 đến 70 triệu đồng để chuyển đổi nghề nghiệp là ngoài thẩm quyền của huyện. Do vậy địa phương đang nghiên cứu, kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng để có hướng giải quyết tiếp theo.

Được biết, Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hoà ở ngay bên đường 129 được UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định phê duyệt có diện tích 99,6 ha, do Công ty cổ phần Đầu tư Chu Lai Hội An làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng.