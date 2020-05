Loại mận Việt sốt “rần rần”... đắt ngang nho Mỹ, đặc biệt thế nào?

Bên cạnh các loại mận quen thuộc từ mùa trước, thời gian gần đây chị em lại xôn xao về những trái mận đồi Pu Nhi khá mới mẻ. Trên chợ mạng, mận Pu Nhi được quảng cáo là "ngọt như cherry", có mức giá khá cao (dao động từ 80.000 - 150.000/kg). Mận Pu Nhi thực chất là quả của những cây mận được trồng ở đồi Pu Nhi (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Trồng ở vùng núi cao, thổ nhưỡng tốt, cây lâu năm cộng với đặc trưng khí hậu nóng ẩm của vùng Tây Bắc nên những trái mận ở đây giòn, đỏ thẫm, dóc hạt, được mệnh danh là mận ngon nhất trong các loại mận. Do đó, dù quả mận không quá to như mận ở nhiều nơi khác nhưng mận Pu Nhi vẫn được khách hàng tìm mua. Nhìn bên ngoài, mận Pu Nhi khá giống với mận hậu. Tuy nhiên, mận hậu có vỏ màu đỏ tươi thì mận Pu Nhi màu đỏ thẫm và mỏng hơn. Hơn nữa, mận Pu Nhi ngọt hơn nhiều và không hề bị chát. Do diện tích trồng mận ở Pu Nhi không quá lớn nên lượng mận được bán ra cũng hạn chế. Vì vậy, giá bán buôn mận Pu Nhi tại vườn luôn ở mức 70-90.000 đồng/kg, sau khi vận chuyển về Hà Nội và một số tỉnh khác sẽ có giá khoảng 100-150.000 đồng. Chị Hoài (một người bán hàng online ở Hà Nội) cho biết, dù giá thành cao nhưng mận Pu Nhi Sơn La luôn trong tình trạng cháy hàng. Thậm chí, nhiều người bán cũng không nhập được nhiều mận để cung cấp cho thị trường. Khách hàng chủ yếu là chị em công sở, mua từ 0,5 - 1kg để thưởng thức cho biết. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mận hậu Sơn La. Nguồn: Youtube.

Bên cạnh các loại mận quen thuộc từ mùa trước, thời gian gần đây chị em lại xôn xao về những trái mận đồi Pu Nhi khá mới mẻ. Trên chợ mạng, mận Pu Nhi được quảng cáo là "ngọt như cherry", có mức giá khá cao (dao động từ 80.000 - 150.000/kg). Mận Pu Nhi thực chất là quả của những cây mận được trồng ở đồi Pu Nhi (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La). Trồng ở vùng núi cao, thổ nhưỡng tốt, cây lâu năm cộng với đặc trưng khí hậu nóng ẩm của vùng Tây Bắc nên những trái mận ở đây giòn, đỏ thẫm, dóc hạt, được mệnh danh là mận ngon nhất trong các loại mận. Do đó, dù quả mận không quá to như mận ở nhiều nơi khác nhưng mận Pu Nhi vẫn được khách hàng tìm mua. Nhìn bên ngoài, mận Pu Nhi khá giống với mận hậu. Tuy nhiên, mận hậu có vỏ màu đỏ tươi thì mận Pu Nhi màu đỏ thẫm và mỏng hơn. Hơn nữa, mận Pu Nhi ngọt hơn nhiều và không hề bị chát. Do diện tích trồng mận ở Pu Nhi không quá lớn nên lượng mận được bán ra cũng hạn chế. Vì vậy, giá bán buôn mận Pu Nhi tại vườn luôn ở mức 70-90.000 đồng/kg, sau khi vận chuyển về Hà Nội và một số tỉnh khác sẽ có giá khoảng 100-150.000 đồng. Chị Hoài (một người bán hàng online ở Hà Nội) cho biết, dù giá thành cao nhưng mận Pu Nhi Sơn La luôn trong tình trạng cháy hàng. Thậm chí, nhiều người bán cũng không nhập được nhiều mận để cung cấp cho thị trường. Khách hàng chủ yếu là chị em công sở, mua từ 0,5 - 1kg để thưởng thức cho biết. Nguồn ảnh: Facebook Video: Mận hậu Sơn La. Nguồn: Youtube.