Ngỡ ngàng khi biết lý do con dâu bỏ giấy ăn vào tủ lạnh

Có vô vàn mẹo cực hay giúp bạn đánh bay mùi hôi chỉ bằng 1 cuộn giấy ăn như sau:

1. Tác dụng khử mùi hôi của giấy ăn khiến các bà nội trợ bất ngờ

Ảnh minh họa. Bạn chỉ cần chuẩn bị vài cuộn giấy, sau đó đặt chúng vào các ngăn trong tủ lạnh, có thể cho vào cả ngăn đá. Sau đó, bạn để yên như vậy qua một đêm. Sáng hôm sau, khi mở cửa tủ lạnh ra bạn sẽ kinh ngạc cực kỳ bởi mọi mùi hôi, tanh, khó chịu đều biến mất tăm.



2. Một số mẹo hay giúp khử mùi hôi tủ lạnh

Vỏ cam, quýt

Vỏ cam hay vỏ quýt có chứa tinh dầu thơm tự nhiên, nên bạn có thể đem vỏ cam, quýt rửa sạch và lau khô, sau đó đặt vào các góc cạnh trong tủ lạnh.

Sau khoảng 3 ngày thì vỏ cam quýt sẽ tự hút sạch mùi hôi trong tủ. Bạn có thể liên tục thực hiện cách đơn giản này để cho tủ lạnh sạch được mùi hôi.

Chanh tươi

Bạn cũng có thể sử dụng chanh tươi, cắt thành từng lát mỏng và đặt vào các ngăn ở tủ lạnh. Tinh dầu tự nhiên trong chanh cũng sẽ giúp hút hết các mùi hôi trong tủ lạnh.

Sử dụng khăn bông

Bạn hãy lấy một chiếc khăn bông sạch sau đó gấp lại gọn gàng và đặt vào ngăn trên cùng của tủ lạnh. Vải bông có tính chất hút ẩm nên sẽ hấp thụ hết mùi hôi trong tủ lạnh.

Sau một thời gian dùng cách này bạn hãy lấy khăn ra và giặt sạch bằng nước ấm, phơi khô dưới ánh sáng mặt trời và có thể tiếp tục sử dụng lại.

Sử dụng than củi

Than củi có khả năng hút ẩm tủ lạnh khá tốt. Bạn hãy lấy một ít than củi và nghiền nát, cho vào túi vải sau đó đặt vào trong ngăn của tủ lạnh. Sau một thời gian khoảng 1 tháng thì nên thay túi than củi đó bằng một túi than mới.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng than hoạt tính khử mùi. Loại than này giúp khử sạch mùi hôi và lại không làm thay đổi chất lượng cũng như mùi vị của thực phẩm.

Sử dụng chè (trà)

Cách sử dụng như sau: bạn dùng khoảng 50g trà ướp hoa đem đựng vào túi vải nhỏ sau đó cho vào tủ lạnh.

Các tinh chất có trong chè (trà) sẽ hấp thụ hết tất cả mùi hôi trong tủ. Túi chè (trà) này bạn có thể dùng liên tục trong khoảng 25-30 ngày, để có thể tiếp tục sử dụng bạn hãy lấy chè (trà) ra đem phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Bánh mì

Bánh mỳ khô và xốp nên có khả năng hút ẩm rất tốt. Chỉ sau vài tiếng bạn có thể nhận thấy hiệu quả, điều tiện lợi nữa là chỉ một ổ bánh mỳ bạn có thể dùng cả tháng mà vẫn không hề hấn gì.

