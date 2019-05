Nghệ An: “Kình ngư” nhí háo hức chờ đón Giải bơi trong nhà lớn nhất năm

Sau 2 mùa tổ chức, “Đường đua xanh nhí” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ bậc phụ huynh và các bạn nhỏ yêu thích bơi lội đến từ thành phố Vinh và các huyện lân cận.



Điều đặc biệt, “Đường đua xanh nhí” được xem là giải bơi không chuyên trong nhà lớn nhất và duy nhất tại Nghệ An hiện nay, dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng. Giải bơi được tổ chức tại Pool Plus – Bể bơi bốn mùa đạt tiêu chuẩn 5 sao đầu tiên của Nghệ An, với tổng diện tích gần 1000 m2, 4 làn bơi riêng biệt, tại tầng 1, Trung tâm giải trí thành phố Vinh (VRC). Được sự đánh giá cao về tiêu chuẩn chất lượng cơ sở vật chất, Bể bơi 4 mùa Pool Plus đã được Sở TDTT Nghệ An lựa chọn tổ chức nhiều khóa đào tạo và tập luyên cho các vận động viên chuyên nghiệp.

Theo ông Nguyễn Danh Nam – Phó phòng nghiệp vụ - Sở TDTT Nghệ An – “Đường đua xanh nhí” là một giải bơi không chuyên nhưng đạt được các tiêu chuẩn cao về điều kiện tổ chức, chất lượng chuyên môn. Sau hai mùa đồng hành cùng cuộc thi, Sở TDTT Nghệ An thấy được phong trào bơi lội dành cho độ tuổi thiếu niên nhi đồng ngày càng phát triển. Đây là một điều đáng mừng vì không những trẻ em trên địa bàn có được một hoạt động thể thao bổ ích vào mùa hè mà từ những cuộc thi như “Đường đua xanh nhí” Sở TDTT cũng tìm thấy nhiều hạt giống cho bộ môn bơi của tỉnh nhà.

Trong sự háo hức chờ đợi của các “kình ngư” nhí, mùa hè năm nay “Đường đua xanh nhí” sẽ trở lại với nhiều thử thách hấp dẫn, mới lạ. Các thí sinh tham dự được chia thành 2 nhóm tuổi (7,8,9 tuổi và 10,11,12 tuổi); mỗi nhóm tuổi thi đấu tranh 2 bộ huy chương ở hình thức Bơi sải (bơi trườn sấp) và Bơi ếch, với cự ly 50 m. Theo đánh giá chuyên môn, đây thực sự là những thử thách đối với các “kình ngư” không chuyên, hứa hẹn nhiều pha tranh tài và thi đấu hấp dẫn.





Với sứ mệnh lan tỏa và tạo nên giá trị kết nối cộng đồng, Trung tâm giải trí thành phố Vinh (VRC) nói chung và giải bơi “Đường đua xanh nhí” nói riêng, mong muốn mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn nhỏ trong mùa hè này với bộ môn bơi lội vô cùng hấp dẫn và hữu ích.

Giải bơi Đường đua xanh nhí 2019

Thời gian tổ chức: 07h00 – Chủ Nhật ngày 09/06/2019

Địa điểm: Bể bơi 4 mùa Pool Plus – Tầng 1 - Toà nhà VRC, Số 01 Phan Bội Châu, Thành phố Vinh, Nghệ An

Xem thêm thông tin tại: https://www.facebook.com/MuongThanhVRC

Liên hệ đăng kí tham dự HOTLINE: 0982 55 97 97

Link đăng kí tại Đây (https://docs.google.com/forms/d/1MNUcdJNZN3ynYd_S3KOEIpoBIajc6lgsYuoIOW9gAg0/viewform?edit_requested=true)