Ngày vía Thần Tài, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... tung “bảo bối” giành khách?

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng lấy may đầu năm của người dân và cho ngày vía Thần Tài ngày 10/1 Âm lịch tới, các doanh nghiệp vàng lớn đã chuẩn bị và tung ra thị trường hàng nghìn trang sức vàng đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã.

Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho biết, với hàng nghìn sản phẩm được ra mắt, DOJI tập trung vào hình tượng Kim Ngưu - Trâu vàng. Trong đó, dòng sản phẩm dự đoán hút khách mùa Thần Tài này là Kim Ngưu Phát Lộc, Kim Ngưu Chiêu Tài…



Bà Nguyễn Thanh Hương - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI cho hay: “Với trọng lượng đa dạng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ, 10 chỉ, các sản phẩm Đồng vàng Kim Ngưu và Âu Vàng Phúc Long của DOJI hứa hẹn đáp ứng tối ưu nhu cầu mua vàng cầu may của người dân. Tất cả các sản phẩm này của DOJI được mua/bán theo giá vàng SJC và đổi ngang giá với SJC”.

Sản phẩm Kim Ngưu Phát Lộc của DOJI.

DOJI còn chuẩn bị nhiều sản phẩm độc đáo khác như: Sản phẩm vàng ép vỉ Thần Tài Đại Phất, Thần Tài Thịnh Vượng, Nhẫn Lộc Phát Tài... Cùng với đó là các sản phẩm trang sức vàng 24K công nghệ 3D tinh xảo hay quà tặng mỹ nghệ Kim Bảo Phúc… phù hợp nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với những sản phẩm vàng 999.9 của DOJI đã được bày bán tại gần 200 cửa hàng, trung tâm của DOJI và Thế Giới Kim Cương cùng hơn 400 đại lý trên toàn quốc.

Cận cảnh sản phẩm "trâu vàng" - Kim Ngưu Phát Lộc của DOJI tung ra thị trường dịp Thần Tài.

Đặc biệt, năm nay DOJI lần đầu tiên tổ chức “Ngày hội Vàng” với thông điệp “Thần Tài Kim Ngưu - Trường Lưu Vượng Phát”. Điểm nhấn là không gian mua sắm đỉnh cao tại tòa nhà DOJI Tower (số 5 Lê Duẩn, Quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, trong hai ngày mùng 9, mùng 10/1 Âm lịch, khách hàng sẽ được check-in cùng Trâu vàng 999.9 nguyên khối nặng 20kg được sản xuất bằng công nghệ 3D hiện đại - Linh vật may mắn của năm mới; tham gia hái lộc mai vàng để nhận ngay voucher mua sắm trị giá tới 1 triệu đồng cùng cơ hội bốc thăm trúng thưởng hàng chục lượng vàng 999.9.

Hình ảnh sản phẩm Thần Tài Thịnh Vượng của DOJI.

Trong khi đó, Công ty SJC năm nay cũng chào bán tượng con trâu được chế tác tinh xảo, có trọng lượng từ 1 -10 lượng/vàng, giá khoảng 55 triệu đồng/lượng. Đối với tượng vàng con trâu 5 -10 lượng vàng, ngoài mức giá 55 triệu đồng/lượng, người mua phải trả thêm phí gia công, chế tác 13-20 triệu đồng.

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu năm nay cũng chuẩn bị nhiều sản phẩm vàng và trang sức 14K, 18K, 24K mang biểu tượng của may mắn, tài lộc cho ngày vía Thần Tài, như: Thần Tài - Khai xuân đại phát, Linh vật trâu vàng - An khang hạnh phúc, Đĩnh vàng Tài lộc, trang sức nhẫn, lắc tay, dây chuyền chạm trổ trâu vàng may mắn…

Linh vật trâu vàng - An khang hạnh phúc của Bảo Tín Minh Châu.

Đối với PNJ, để chào đón ngày vía Thần Tài 2021, PNJ mang đến dòng sản phẩm Tân Sửu Đại Cát với mong muốn mang lại một năm thuận lợi, bình an. Dòng sản phẩm bao gồm BST trang sức Kim Ngưu vàng 18k, vòng charm linh vật bằng vàng 24k nguyên khối với mỗi khóa chốt được khắc chữ “Lucky” ngụ ý mang lại một năm may mắn, an khang và thuận lợi.

Nhiều sản phẩm độc đáo của PNJ được ra mắt nhân ngày vía Thần Tài.

Bên cạnh đó, PNJ cũng tung ra phiên bản giới hạn bộ ba miếng vàng Xuân Phú Quý. Cùng với đó là bộ sản phẩm Chiêu Tài Đắc Lộc bằng vàng 18k với hình tượng Tỳ Hưu, Thiềm Thừ, Kim Mao,… được tung ra thị trường nhằm phục vụ nhu cầu phong thủy. Song song, PNJ cũng mang đến bộ sản phẩm Phú Quý Cát Tường, Kim Tiền Vượng Phát, BST Nụ Tầm Xuân,…