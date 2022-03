Ngày 8/3, điểm tên nữ doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam

Hình ảnh người phụ nữ bản lĩnh trên thương trường luôn khiến mọi người phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhân dịp 8/3, hãy cùng điểm lại những nữ doanh nhân quyền lực nhất Việt Nam.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970 tại Hà Nội, là một nữ doanh nhân, nữ tỷ phú đô la người Việt duy nhất được Forbes ghi nhận đến thời điểm hiện tại.

Bà Thảo là người Việt Nam thứ 2 được Tạp chí Forbes xếp hạng là tỷ phú đô la vào năm 2017, sau ông Phạm Nhật Vượng.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Forbes

Tại thời điểm ngày 4/3/2022, bà Nguyễn Thị Phương Thảo trở lại top 1.000 người giàu nhất thế giới của Forbes với khối tài sản 3,1 tỷ USD.

Nhiều năm qua, bà Phương Thảo cũng là đại diện hiếm hoi của Việt Nam xuất hiện trong các bảng xếp hạng danh giá quốc tế như danh sách The World’s 100 Most Powerful Women - 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới (Forbes) hay Top 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu "The Bloomberg 50" (Bloomberg).

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo cũng là người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản tương đương 34.380 tỷ đồng.

Doanh nhân Mai Kiều Liên

Gắn bó với Vinamilk và ngành sữa Việt Nam hơn 40 năm, có thể nói, doanh nhân Mai Kiều Liên không chỉ để lại dấu ấn mạnh mẽ với cương vị là một nữ lãnh đạo tài ba trên thương trường mà còn là hình ảnh truyền cảm hứng của người phụ nữ Việt Nam trong thời kì đổi mới.

Bà Mai Kiều Liên. Ảnh: Vinamilk

Dưới sự lãnh đạo của bà, Vinamilk đã vươn lên vị trí số 1 trên thị trường, đồng thời liên tục đóng góp cho cộng đồng qua các chương trình từ thiện.

Với nhứng cống hiến hết mình, bà Mai Kiều Liên được vinh danh là một trong những CEO xuất sắc châu Á. Nhiều năm liên tục, bà Liên nằm trong top nữ doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam. Tổng Giám đốc Vinamilk từng được Forbes vinh danh 4 lần trong top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất Châu Á.

Doanh nhân Thái Hương

Nữ doanh nhân Thái Hương là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Bac A Bank. Truyền thông thường gọi bà với những danh xưng như "Người phụ nữ quyền lực nhất châu Á" hay 'Đóa hướng dương kiêu hãnh".

Doanh nhân Thái Hương. Ảnh: Forbes

Trong danh sách do Forbes công bố hôm 11/1/2022, bà Thái Hương được tôn vinh trong danh sách 50 phụ nữ châu Á trên 50 tuổi có ảnh hưởng lớn tầm quốc tế bên cạnh nhiều tên tuổi như Tổng Thư ký Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế Sharan Burrow (Australia), nữ minh tinh Dương Tử Quỳnh (Malaysia)...

Theo đánh giá của Forbes, bà Thái Hương được biết đến với vai trò góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam. Bà đã giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành sữa ở Việt Nam từ năm 2008 bằng cách đầu tư vào chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi tập trung sử dụng công nghệ cao từ Israel, giúp giảm tỷ lệ sản phẩm sữa hoàn nguyên (pha lại từ sữa bột) ở Việt Nam từ 92% xuống còn 60% (năm 2020).

Năm 2015 - 2016, bà Thái Hương vinh dự góp mặt trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á do Forbes bình chọn. Năm 2019, bà Thái Hương nhận giải thưởng danh giá "Nữ doanh nhân quyền lực ASEAN".

Doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh

Nữ doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh. Ảnh: Internet

Nữ doanh nhân Trương Thị Lệ Khanh được ví như "bà trùm" ngành thủy sản Việt Nam. Bà hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn. Bà sở hữu 79,1 triệu cổ phiếu VHC, tương đương 6.237 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, bà Trương Thị Lệ Khanh là một trong hai đại diện của Việt Nam lọt top 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.

Mới đây, bà lọt top 50 phụ nữ nổi bật trên 50 tuổi tại châu Á Thái Bình Dương năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp

Bà Nguyễn Bạch Điệp là tên tuổi không xa lạ trong giới bán lẻ hàng công nghệ. Doanh nhân Nguyễn Bạch Điệp bắt đầu làm việc tại FPT, một tập đoàn công nghệ hàng đầu và là công ty mẹ của FPT Retail từ năm 1997, ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.

Bà Nguyễn Bạch Điệp. Ảnh: FPT Retail

Bà Bạch Điệp trở thành Chủ tịch FPT Retail năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, FPT Retail từ 17 cửa hàng phát triển thành chuỗi bán lẻ lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 630 cửa hàng từ Bắc vào Nam.

Vào năm 2019, bà Nguyễn Bạch Điệp đã được vinh danh trong danh sách 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam của Forbes Việt Nam.

Tháng 9/2020, bà Bạch Điệp lọt top 25 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á.