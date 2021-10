Khối tài sản đồ sộ của các nữ đại gia giàu bậc nhất Việt Nam

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Dựa theo khối tài sản trên sàn chứng khoán, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đứng đầu trong danh sách nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam với khối tài sản tương đương 34.475 tỷ đồng.

Nữ đại gia Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Phó Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Hàng không VietJet, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM, Chủ tịch HĐQT CTCP Sovico.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Ảnh: Internet

Bà Thảo là người sáng lập hãng hàng không chi phí thấp Vietjet vào năm 2011 và đã từng bước xây dựng Vietjet dần lớn mạnh, trở thành hãng hàng không nổi tiếng trong khu vực.

CEO Vietjet Air cũng là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD, sau ông Phạm Nhật Vượng. Bà cũng là một trong 15 nữ tỷ phú tự thân mới trong danh sách của Forbes năm 2017.

Trong nhiều năm, bà Thảo cũng là đại diện hiếm hoi của Việt Nam xuất hiện trong các bảng xếp hạng danh giá quốc tế như danh sách The World’s 100 Most Powerful Women - 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới (Forbes) hay Top 50 nhà lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu "The Bloomberg 50" (Bloomberg).

Tính đến ngày 19/10/2021, Forbes ước tính bà Thảo sở hữu 2,8 tỷ USD.

Bà Vũ Thị Hiền - vợ tỷ phú Trần Đình Long

bà Vũ Thị Hiền là người phụ nữ thứ hai nằm trong Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt. Bà Hiền sở hữu 328,1 triệu cổ phiếu HPG và là cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn (chiếm tỷ lệ 7,34% vốn điều lệ) chỉ sau ông Chủ tịch Hoà Phát Trần Đình Long.

Tuy nhiên, bà lại không nắm giữ vị trí quản lý, điều hành nào trong Tập đoàn Hòa Phát. Khối tài sản của bà Hiền hiện tương đương 18.769 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup

Bà Phạm Thu Hương được biết đến là vợ của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Bà Hương là bạn học thời du học với tỷ phú Vượng. Cả hai cùng nhau kinh doanh tại Ukraine. Họ về nước kinh doanh khoảng cuối thập niên 1990 - đầu thập niên 2000, lập doanh nghiệp là tiền thân Tập đoàn Vingroup. Hiện tại, bà Hương giữ vai trò là Phó chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT Tập đoàn Vingroup.

Bà Phạm Thu Hương cũng là người trực tiếp tham gia sâu vào công tác điều hành của Vingroup.

Sở hữu 169,9 triệu cổ phiếu VIC, bà Hương đang nắm giữ khối tài sản tương đương 15.702 tỷ đồng.

Bà Phạm Thuý Hằng

Bà Phạm Thuý Hằng là em gái của bà Phạm Thu Hương. Bà Hằng cũng là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Với 113,49 triệu cổ phiếu VIC, bà Hằng đang sở hữu khoảng 10.487 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh

Đứng ngay sau bà Phạm Thuý Hằng là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ tỷ phú Hồ Hùng Anh với 9.974 tỷ đồng.

Bà Thanh Thuỷ sở hữu 5,65 triệu cổ phiếu MSN và 174,1 triệu cổ phiếu TCB.

Bên cạnh đó, một số nữ doanh nhân nổi danh trên thị trường nhiều năm qua cũng đang sở hữu khối tài sản với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Bà Trương Thị Lệ Khanh. Ảnh: Internet

Có thể kể đến như bà Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn với giá trị tài sản 4.512 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE Corp) với tài sản cổ phiếu 2.791 tỷ đồng; bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Công, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa với tài sản 2.124 tỷ đồng.