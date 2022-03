Hé lộ công việc làm giàu của đại gia miền Tây đeo 50 cây vàng

Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một đại gia An Giang đeo 50 cây vàng trên người. Ảnh: Dân trí Điều này khiến dân tình tò mò, không biết từ đâu vị đại gia này lại giàu có đến vậy. Ảnh: Người lao động Được biết, vị đại gia đeo vàng này là anh Phạm Văn Lợi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Việc đeo vàng đầy người đối với anh Lợi là sở thích được ông chăm chút suốt hơn 3 năm qua. Ảnh: Người lao động Theo Dân Việt, để có nhiều tiền mua vàng đeo như vậy, anh Lợi nuôi rồng Nam Mỹ, kinh doanh mỹ phẩm Mỹ, bán quán cà phê...Ảnh: Dân Việt Gần 10 năm nay, anh đã đầu tư nuôi rồng Nam Mỹ quý hiếm. Ảnh: Dân Việt Đến nay, đại gia An Giang sở hữu hơn 50 con rồng Nam Mỹ khác nhau, với đủ chủng loại và màu sắc. Ảnh: Dân Việt Để thu được lợi nhuận từ việc nuôi rồng, anh Lợi đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn để mua giống và chăm sóc. Ảnh: Dân trí Khi mua về, con giống sẽ có kích thước rất nhỏ, giá từ 100 triệu đến 200 triệu đồng/con. Tuy nhiên đến lúc bán giá trị lại gấp hàng chục lần. Ảnh: Dân trí Ban đầu, anh Lợi nhập con giống từ bạn bè trong nước. Sau này, khi việc mua bán thuận lợi, anh chủ động tìm thêm mối lái ở nước ngoài (chủ yếu ở Thái Lan) để tìm giống rồng mới. Ảnh: Dân Việt Năm 2022 cũng là năm anh Lợi bắt đầu cho rồng Nam Mỹ sinh sản và bán giống rồng Nam Mỹ quý hiếm cho khách hàng gần xa. Ảnh: Dân trí Trước đây, anh Lợi nuôi giống rồng Nam Mỹ phổ thông có giá 15-25 triệu đồng/con. Mỗi năm anh Lợi bán 500-700 con rồng giống. Ảnh: Dân Việt Nhưng khoảng 3 năm nay, anh bán hết số rồng cũ, mạnh tay chi hơn 3 tỷ đồng để nhập thêm một số giống cao cấp như Thanos, Snow, Red Albino…, giá dao động từ 50 triệu đến hơn 100 triệu đồng/con. Ảnh: Dân trí Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

