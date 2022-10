“Ngã ngửa” sự thật đằng sau món gan ngỗng phục vụ đại gia

Gan ngỗng béo (foie gras) nằm trong danh sách những món ăn đắt đỏ bậc nhất thế giới, chỉ dành cho giới nhà giàu. Ảnh: Shutterstock Gan ngỗng béo được xưng hàng "thần thánh" trong giới ẩm thực do hương vị vô cùng thơm ngon, béo ngậy, niềm tự hào của ẩm thực Pháp. Ảnh: Getty Tuy nhiên, món ăn này lại gây nhiều tranh cãi bởi quy trình nuôi bị đánh giá là quá dã man. Nhiều nơi trên thế giới cũng đã ban hành lệnh cấm tiêu thụ món gan ngỗng béo xa xỉ này như New York (Mỹ), Anh, Argentina, Ấn Độ, Nauy, Phần Lan, Nam Phi...Ảnh: Getty Ít ai biết, để có được những miếng gan béo, người ta áp dụng một hình thức chăn nuôi thô bạo. Ảnh: Getty Theo đó, các ống thức ăn được nối với miệng ngỗng gần như suốt ngày đêm, liên tục nhồi ngũ cốc vào dạ dày chúng, bắt gan làm việc liên tục và phát triển quá cỡ. Ảnh: Animal Equality Hình thức ép ăn này nhằm làm cho gan ngỗng sinh mỡ, to gấp 10 lần gan ngỗng bình thường. Ảnh: Animal Equality Thế nhưng, lá gan quá lớn sẽ đè vào phổi, khiến chúng thở cũng khó khăn. Thậm chí nhiều chú ngỗng không thể đứng lên nổi, gãy cả chân vì quá nặng nề. Ảnh: Peta Kết quả nghiên cứu cho thấy, những con ngỗng vỗ béo có tỉ lệ chết cao gấp 20 lần so với ngỗng không bị ép ăn. Ảnh: Peta Đó là câu chuyện tại các hộ chăn nuôi gia đình, còn tại các trang trại hoặc nhà máy công nghiệp, ngỗng bị nhốt trong các lồng nhỏ vừa đủ chỗ cựa quậy. Ảnh: Animal Equality Những con ngỗng không được bơi lội, rỉa lông như bình thường, chân bị què hoặc nhiễm trùng do phải đứng trên lưới kim loại trong quá trình ép ăn bằng ống. Ảnh: Animal Equality Video: Lợn chết đã được phù phép thành đặc sản như thế nào? Nguồn: VTV24

