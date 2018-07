Nắng nóng kỷ lục, người dân miền Bắc dùng điện siêu "khủng"

(Kiến Thức) - Nắng nóng gay gắt gần một tuần qua ở Bắc và Trung Bộ là nguyên nhân khiến nhu cầu dùng điện tăng cao. Sản lượng điện tiêu thụ tại miền Bắc và Hà Nội lập kỷ lục mới, tăng 12% so với mức đỉnh 2017.

Mời độc giả xem video: Lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục trong đợt nắng nóng. Nguồn: VTC14.

Thông tin mới nhất từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nắng nóng gay gắt trong những ngày qua tại miền Bắc và Trung Bộ đã khiến sản lượng điện tiêu thụ tăng kỷ lục. Ngày 2/7, công suất phụ tải đỉnh hệ thống điện miền Bắc đạt 16.665 MW, sản lượng tiêu thụ của phía Bắc cũng lên tới gần 345 triệu kWh. Đây là số liệu cao nhất từ trước đến nay và tăng khoảng 12% so với mức đỉnh của năm 2017.

Tại thủ đô Hà Nội, đợt nắng nóng như chảo lửa lần này cũng khiến mức độ tiêu thụ điện đạt đỉnh mới với công suất phụ tải đỉnh ngày 2/7 là 3.987 MW. Sản lượng tiêu thụ điện của toàn thành phố tới 79,3 triệu kWh.

Nếu như ngày 27/6, sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội là 55,712 triệu kWh thì ngày 28/6 đã tăng lên 59,397 triệu kWh. Sản lượng điện tiêu thụ trong các ngày 29/6, 30/6 và 1/7 liên tiếp tăng, lần lượt là 66,032 triệu kWh, 68,323 triệu kWh, 68,799 kWh.

Sản lượng điện tiêu thụ tại Hà Nội tăng kỷ lục do nắng nóng từ 27/6 đến 2/7/2018. Ảnh: EVN.

Nửa tháng trước, EVN cũng công bố số liệu tiêu thụ điện toàn quốc và miền Bắc vào ngày 22/6/2018 đạt cao nhất từ đầu năm và vượt đỉnh 2017. Công suất đỉnh hệ thống điện quốc gia ngày 22/6 đạt 34.138 MW, tăng tới gần 3.300 MW so với đỉnh của năm 2017.



Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ đã kéo dài suốt 3 ngày qua với nền nhiệt 38-39 độ, nhiều nơi trên 40 độ. Nu tính cả đợt nắng nóng đang diễn ra, hôm nay đã bước sang ngày thứ 6.

Chiều 3/7, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ vẫn xấp xỉ 40 độ. Đến 19h, nhiệt độ vẫn còn trên 36 độ, trời nóng như rang cả ngày lẫn đêm.

Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng sẽ tiếp tục diễn ra diện rộng khắp miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hoá – Phú Yên với nền nhiệt từ 37-40 độ. Hà Nội và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục sát mốc 40 độ.

Đợt nắng nóng diện rộng khắc nghiệt này còn kéo dài đến ngày 6/7. Trong đó, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-40 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao do nắng nóng, dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện. EVN khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân triệt để sử dụng điện an toàn và tiết kiệm để vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, đồng thời hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.