Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Thi công xây dựng cầu Phú Hiệp và cầu Cà Dâm, huyện Tam Nông thuộc dự án cùng tên.



Theo đó, nhà thầu được chọn thực hiện gói thầu trên là Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An (có địa chỉ tại TPHCM) với giá trúng thầu là 97,580 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu trên có giá dự toán điều chỉnh là 97,797 tỷ đồng, trên tổng mức đầu tư của dự án là 115,7 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, thu hút sự tham dự của 2 nhà thầu. Kết quả, Công ty CP Xây dựng công trình Trường Lộc bị loại do đề xuất bảo đảm dự thầu không hợp lệ, các vị trí nhân sự chủ chốt không đáp ứng kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Năng lực Xây dựng Thiên An xây cầu 97 tỷ tại Đồng Tháp (ảnh minh họa, nguồn: tagroup.com.vn).

Về nhà thầu trúng thầu, tìm hiểu cho thấy, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An được thành lập vào ngày 23/9/2010, do ông Bùi Văn Thịnh, Giám đốc công ty làm đại diện pháp luật. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại số 221/3 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TPHCM; hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ.

Theo thông tin giới thiệu trên trang website của doanh nghiệp: http://tagroup.com.vn/, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An có vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu mà Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An đã và đang thực hiện gồm: Gói thầu Thi công kết cấu chính (kết cấu tường bến; tường cánh; móng, dầm cần trục; kết cấu mặt bến,...) và cung cấp, lắp đặt thiết bị của dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai (giai đoạn 2) thuộc Khu bến cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam do Công ty TNHH Cảng biển Quốc tế Chu Lai làm chủ đầu tư; gói thầu Thi công cọc trung gian D1200, D800 mm và tường trung gian của dự án tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), TPHCM; gói thầu Thi công Kết cấu phần dưới - Kết cấu phần trên và tháp cầu, thi công Kết cấu bảo vệ bờ sông quận 1 của dự án cầu Thủ Thiêm 2, TPHCM…

Ghi nhận dữ liệu trên trang hệ thống đấu thầu cho thấy, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An được công bố đã tham gia 6 gói thầu, trong đó trúng 6 gói, trượt 0 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 995,1 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 99,03%.

Trong đó, gói thầu có giá trị “khủng” nhất mà Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An tham dự và trúng thầu là gói 5.6: Thi công cọc công trình Nhà ga hành khách thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP làm chủ đầu tư/bên mời thầu. Gói thầu này Thiên An liên danh với Công ty CP Thi công cơ giới xây lắp - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội CTCP - Công ty CP Vimeco – Công ty CP Fecon – Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam trúng thầu với giá hơn 471 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 210 ngày kể từ ngày khởi công.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An đang trong thời gian thực hiện một số dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp làm chủ đầu tư như: Gói thầu số 11: Thi công xây dựng cầu Kênh Ranh, cầu Mười Tải, cầu Tà Thơi và cầu Hòa Bình thuộc dự án Đường ĐT.845 đoạn Trường Xuân - Tân Phước (giá trúng thầu 85,421 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng. Công ty TNHH MTV Cơ khí và Xây dựng Thiên An là nhà thầu duy nhất tham gia nộp hồ sơ dự thầu.

Gói thầu số 9: Thi công xây dựng đoạn từ Km0+000 (giao QL 30 tại Km31+216) đến Km03+000 thuộc dự án Nâng cấp Quốc lộ 30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 3 (liên danh với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nhơn Thành) với giá trúng thầu là 271,691 tỷ đồng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 480 ngày…