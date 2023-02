“Soi” liên danh nhà thầu xây cầu hơn 544 tỷ ở Hải Phòng

Ngày 17/1/2023, ông Đỗ Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) các công trình giao thông Hải Phòng đã ký và ban hành Quyết định số 16/QĐ-BQL về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14: Xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn hai đầu cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352.



Theo đó, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty CP Xây dựng Cầu 75 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (liên danh Cầu 75 - Licogi 18) với giá 544,738 tỷ đồng (gói thầu này có giá 582,070 tỷ đồng), giảm 37,332 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,4%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đáng chú ý, theo kết quả mở thầu ngày 15/1/2023 cho thấy, gói thầu trên chỉ có duy nhất nhà thầu liên danh Cầu 75 - Licogi 18 tham gia dự thầu.

“Soi” liên danh nhà thầu xây cầu và đường dẫn hơn 544 tỷ ở Hải Phòng. Ảnh minh họa: Internet.

Trong liên danh trúng thầu, tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 tiền thân là Đội Cầu 75 được thành lập ngày 28/10/1974, có bề dày về thi công cầu và đã thực hiện các công trình, dự án lớn như: Dự án B4 - Quốc lộ 10 (cầu Non Nước, cầu Thanh Bình, cầu Lim - tỉnh Ninh Bình); cầu An Sương, cầu Gò Dầu (dự án Đường xuyên Á TPHCM đi Phnom Penh); cầu Bang - tỉnh Quảng Ninh; cầu Kiến An – TP Hải Phòng; cầu Long Đại Đông - đường Hồ Chí Minh; cầu Nam Hồng (dự án cao tốc Nội Bài - Nhật Tân); đường Vành đai 3 - giai đoạn 2 (đường trên cao); cầu Bắc Luân II - dự án hợp tác Việt Nam - Trung Quốc…

Hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 có trụ sở chính tại số 6, ngõ 83, đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Chủ tịch HĐQT công ty kiêm người đại diện pháp luật là ông Đào Ngọc Ký. Trên các trang thông tin đấu thầu cho thấy, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 đã tham gia 35 gói thầu, trong đó trúng 34 gói, trượt 0 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu của doanh nghiệp là 14.583 tỷ đồng.

Một số dự án lớn mà Công ty CP Xây dựng Cầu 75 đã tham gia và trúng thầu có thể kể đến như: Đơn cử, cuối năm 2021, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 liên danh với Công ty CP Xây dựng số một Việt Nguyễn và Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát và Công ty CP Vinadelta và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 1 Mê Kông trúng gói thầu số 20: Thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên kéo dài, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên (giá trúng thầu 2.434 tỷ đồng). Công trình được thực hiện trong 1.460 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Mới đây, vào cuối tháng 3/2022, Công ty CP Xây dựng Cầu 75 liên danh với Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc, Công ty TNHH Xây dựng Tấn Thành, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco, Công ty TNHH Yên Long được Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bình Định duyệt trúng gói thầu số 2: Toàn bộ khối lượng xây dựng nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km5+050 - Km13+581,3 thuộc dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân (giá trúng thầu hơn 1.081 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 32 tháng.

Tiếp đó, cuối tháng 12/2022, tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Tổng Công ty Thăng Long-CTCP - Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng Khang Nguyên được công bố trúng thầu gói thầu số 12: Xây dựng cầu Kênh Đào - Km2+200, cầu Tổ Hợp - Km3+600 (bao gồm công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và đảm bảo giao thông thủy cầu Tổ Hợp) với giá 937,3 tỷ đồng. Gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều, đoạn từ đường tỉnh 338 đến thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1). Thời gian thực hiện hợp đồng là 590 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Gần đây nhất, ngày 18/1/2023, cũng tại Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bình Định, liên danh Công ty CP Xây dựng Cầu 75 - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco - Công ty CP Xây dựng công trình 510 được chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu số 2: Xây dựng cầu Hà Thanh, cầu Sông Dinh và cầu Nhơn Bình thuộc dự án xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới với giá trúng thầu là 415,258 tỷ đồng (giá gói thầu là 415,688 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 23 tháng…

Nhà thầu còn lại là Licogi 18 được thành lập ngày 1/7/2008, có địa chỉ tại số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng công trình đường bộ; Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Bùi Thanh Tuyên. Dữ liệu đấu thầu cho thấy, Licogi 18 đã tham gia 22 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 7 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị huỷ, với tổng giá trị trúng thầu 2.382 tỷ đồng.

Licogi 18 đã trúng một số gói thầu lớn như: Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh (Licogi 18 liên danh cùng Công ty TNHH Hoàn Hảo) trúng thầu với giá 617,735 tỷ đồng, giảm 4,62 tỷ đồng so với giá gói thầu; thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định. Trong liên danh trúng thầu, Licogi 18 đảm nhận 78% khối lượng công việc; Công ty TNHH Hoàn Hảo đảm nhận 22%...