Năng lực nhà thầu vừa bị BVĐK vùng Tây Nguyên cấm thầu 3 năm

Công ty TNHH MTV Phong Nguyên bị cấm thầu do công ty này đã kê khai không trung thực hồ sơ tài liêu, có hành vi gian lận khi cung cấp hợp đồng tương tự không trung thực từ ban đầu để chứng minh năng lực, kinh nghiệm, khi tham gia dự thầu gói thầu Mua sắm vật tư văn phòng phẩm của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Được biết, gói thầu Mua sắm vật tư văn phòng phẩm của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên có giá 1.984.839.000 đồng do Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên làm chủ đầu tư; Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng CICON tổ chức mời thầu. Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Vật tư văn phòng phẩm của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, được UBND nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt KHLCNT tại Quyết định số 1624/QĐ-UBND ngày 4/6/2024 với tổng dự toán 2.012.749.000 đồng.

UBND tỉnh Giao Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên làm chủ đầu tư. Ngày 12/7/2024, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phê duyệt E-HSMT tại Quyết định 1884/QĐ-BVVTN. Đăng tải ngày 15/7, hoàn thành mở thầu ngày 27/7 với 3 nhà thầu cạnh tranh: Đặng Thị Việt Hồng dự thầu với giá 1.565.150.000 đồng; Liên danh Sài Gòn Mới - Phong Nguyên dự thầu với giá 1.772.601.500 đồng; Liên danh Công ty TNHH MTV thương mại in Hoa và Hộ kinh doanh Ngọc Trân dự thầu với giá 1.830.840.000 đồng.

Một phần Quyết định hủy gói thầu. Nguồn MSC

Ngày 5/10/2024, Công ty TNHH MTV Vệ sinh công nghiệp Sài Gòn Mới có đơn kiến nghị về việc hủy thầu, bày tỏ không đồng ý việc Chủ đầu tư kết luận Công ty TNHH MTV Phong Nguyên không hoàn thành Hợp đồng tương tự số 045/2023/HĐ/HT-PN. Nhà thầu cho biết đã cung cấp tài liệu xác nhận lý do Hợp đồng số 045/2023/HĐ/HT-PN bị hủy hóa đơn là do chủ đầu tư thay đổi nhu cầu hàng hóa, 2 bên đồng ý hủy hợp đồng, hủy hóa đơn. Việc hợp đồng không được thanh toán hoàn toàn là lý do khách quan và khẳng định trường hợp hủy Hợp đồng số 045/2023/HĐ/HT-PN không bị đánh giá không hoàn thành theo pháp luật về đấu thầu.