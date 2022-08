Mục sở thị khu đất “vàng” 41,53ha của Đại học Vạn Xuân sắp bị thu hồi

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương thu hồi 41,53ha đất của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân (có địa chỉ tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) với lý do là dự án chậm tiến độ, vi phạm luật đầu tư. (Ảnh: Vietnamnet). Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 30/8/2007. Mục tiêu của dự án là xây dựng Trường Đại học tư thục công nghệ đào tạo khoa học công nghệ, khoa học quản lý kinh tế và nghiên cứu khoa học. Tôn chỉ là coi trọng chất lượng đào tạo, có mục đích nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. (Ảnh: Báo Nghệ An). Quy mô dự án ước tính khoảng 6.500 sinh viên sau 4 năm, từ năm thứ 5 trở đi sẽ duy trì từ 8.000 - 10.000 sinh viên. Dự án có tổng mức đầu tư đăng ký hơn 345 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 của dự án khoảng 54,3 tỷ đồng; giai đoạn 2 hơn 291 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm. (Ảnh: Báo Nghệ An). Đến nay, nhà đầu tư mới thực hiện xong giai đoạn 1 dự án, giai đoạn 2 của dự án chưa triển khai thực hiện. Do đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ra chủ trương thu hồi đất khu đất “vàng”. (Ảnh: Nhà đầu tư). Khu đất của dự án có chiều rộng 382m bám mặt tiền quốc lộ 46 (Vinh - Cửa Lò) và chiều dài hơn 1.367m bám mặt đường Ven Biển, được bao bọc bởi tường rào vây kín. (Ảnh: Nhà đầu tư). Một góc vùng đất bị bỏ hoang của Dự án Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân. (Ảnh: Nhật Lân). Cỏ cây mọc um tùm. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường). Bờ tường rào khu đất bị phá thành lối đi. (Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường). Người dân địa phương sử dụng lối đi này để chăn, thả trâu bò vào khu đất ăn cỏ cho đỡ "xót" diện tích đất rộng lớn bỏ hoang. (Ảnh: Nhà đầu tư). Mặt bằng khu đất của Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân vừa bị UBND tỉnh Nghệ An đồng ý chủ trương thu hồi hầu như đã được đền bù GPMB. (Ảnh: Nhà đầu tư).

