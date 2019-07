Mua "nước hoa Pháp xách tay" siêu rẻ, khách hàng bị lừa cay đắng

Vừa qua, tài khoản Facebook Minh Phuong Do đăng tải status nội dung “Cảnh báo lừa đảo: Em vừa bị lừa…các chị em reamode nó cho em với. Nó đăng ảnh bán 1 kiểu, em nhận được hàng 1 kiểu. Em hỏi nó, nó chặn luôn em rồi. Rất nhiều người cùng mua luôn, rất nhiều chị em vị lừa như em” kèm hình ảnh lọ nước hoa và hộp giấy mang nhãn hiệu La vie est belle.

Status cảnh báo của chị Đỗ Minh Phương trên mạng xã hội Facebook.

PV liên hệ với chị Đỗ Minh Phương (Tây Hồ, Hà Nội) - chủ tài khoản Facebook Minh Phuong Do, chị Phương cho biết: Chị đọc thông tin của tài khoản Facebook mang tên Trần Huyền Phương quảng cáo nước hoa Pháp hấp dẫn: "Do nhận được đơn đặt hàng từ một đơn vị kinh doanh lớn, Huyền trực tiếp qua Pháp chọn sản phẩm đối tác yêu cầu, nhưng do khách hàng mong muốn hủy nên Huyền cùng công ty trên quyết định sẽ thanh lý lô hàng này để thu hồi vốn". Giá bán được công khai 600k (600 nghìn đồng) kèm cam kết: Hàng có nguồn gốc rõ ràng, 100% chuẩn hàng xách tay Pháp, Full box, Full Bill mua hàng, bao check code, đền gấp đôi nếu sai hàng. Bảo hành hỗ trợ trọn đời. Tài khoản nhiều người tương tác khen sản phẩm dùng tốt nên chị đã “inbox” đặt mua theo hướng dẫn vì trên bài quảng cáo không đăng số điện thoại hay địa chỉ.