Một cây xăng miễn phí cho khách hàng tên Hải và Phượng

Ông chủ một cây xăng ở tỉnh Long An đã quyết định miễn phí một lượt cho khách hàng tên Hải và Phượng sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Philipines lượt về bán kết AFF Cup 2018.

Trưa 11-12, trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Văn Hiếu, nhân viên của cây xăng Tây Nam Bộ nằm ven quốc lộ 1 thuộc ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), xác nhận trạm xăng của anh triển khai chương trình khuyến mãi tặng 50.000 đồng cho khách đổ xăng tên Hải và Phượng. Chương trình bắt đầu từ ngày 7-12, một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam thắng Philipines lượt về bán kết AFF Cup 2018 và giành vé vào đá trận chung kết với Malaysia tối 11-12.

Cây xăng treo bảng tặng 50.000 đồng cho khách mua xăng tên Hải và Phượng

Theo anh Hiếu, thủ tục đổ xăng miễn phí rất đơn giản, bất kỳ ai tên Hải và Phượng (trùng tên với hai cầu thủ Quang Hải và Công Phượng) mua xăng tại đây sẽ được tặng 50.000 đồng (trị giá bằng xăng) cho một lần duy nhất. Sau khi đổ xăng, khách chỉ cần đưa giấy CMND hợp lệ là coi như xong. "Người nào mua nhiều hơn 50.000 đồng phải trả thêm. Còn đổ ít hơn 50.000 đồng cũng không được nhận phần tiền chênh lệch. Mấy ngày nay, khách hàng tên Hải đến đổ xăng nhiều hơn tên Phượng. Có ngày chúng tôi đón cả trăm khách như vậy" - nhân viên này nói.



Theo nhân viên này, chương trình được áp dụng từ ngày 7-12 đến hết ngày 15-12, không vì mục đích lợi nhuận mà chủ yếu là tình yêu bóng đá của chủ cây xăng và các nhân viên muốn ủng hộ tinh thần đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết.

Anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1975) cũng là nhân viên cây xăng cho biết dù khuyến mãi đổ xăng liên tục cho khách và không ghi vào sổ theo dõi nhưng anh chưa gặp trường hợp nào gian lận, quay lại đổ xăng miễn phí.

Cây xăng Tây Nam Bộ tọa lạc ấp kế Mỹ, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc (Long An) trong hệ thống Công ty CP thương mại Tây Nam Bộ SFT chi nhánh Long An. Ngoài việc khuyến mãi cho khách hàng tên Hải, Phượng, cây xăng treo băng rôn rất lớn in ghi đậm hàng chữ "Việt Nam vô địch".