Mỗi cửa hàng Bách Hoá Xanh đạt doanh thu trung bình kỷ lục 2,1 tỷ/ngày

BHX ghi nhận doanh thu hơn 17.600 tỷ đồng cho lũy kế 7 tháng năm 2021, tăng 57% so với cùng kỳ.

Tháng 7 ghi nhận kỷ lục mới của chuỗi với mức doanh thu gần 4.240 tỷ đồng, tăng 55% so với tháng 6 và tăng 133% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng vượt trội này đẩy tỷ lệ đóng góp của BHX trong tổng doanh thu của MWG lên tới 45%. Doanh thu trung bình mỗi cửa hàng đạt hơn 2,1 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay.

Tháng 7/2021 cũng ghi nhận kỷ lục về số lượt phục vụ trên kênh BHX online, với hơn 315 ngàn đơn hàng giao thành công, gấp 1,5 lần so với mức trung bình trước dịch. Do nhu cầu tăng mạnh, ngày cao điểm lên đến 20 ngàn đơn đặt hàng, trong khi BHX online chưa thể tăng tải tương ứng trong thời gian ngắn nên thời gian giao hàng bị chậm so với trước đây.

Tuy nhiên, BHX là kênh online duy nhất ở Việt Nam tại thời điểm này có năng lực phục vụ hơn 10.000 đơn hàng thực phẩm và hàng thiết yếu mỗi ngày, tại 24 tỉnh thành khu vực phía Nam. Đây là kết quả đáng ghi nhận sau chỉ hơn 1 năm Công ty tập trung đầu tư cho kênh này. Lũy kế 7 tháng đầu năm, BHX online ghi nhận số lượng đơn hàng và doanh thu gấp gần 5 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc doanh thu tăng đột biến do nhu cầu dự trữ thực phẩm tăng mạnh trước đợt giãn cách xã hội, BHX cũng ghi nhận biên lợi nhuận gộp giảm so với tháng 6.