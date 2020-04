Máy xét nghiệm COVID-19 2 tỷ của Cường Đô la khác gì máy 5,2 tỷ Quảng Ninh mua?

Ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội (thuộc sở Y tế Hà Nội).

Cơ quan điều tra bộ Công an còn ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam, áp dụng các biện pháp ngăn chặn về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đối với Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội và nhiều đối tượng khác.

Sau sự việc tại CDC Hà Nội bị điều tra, nhiều địa phương khác như Quảng Ninh, Quảng Nam, Thái Bình,..cũng đang kiểm tra lại toàn bộ quy trình khi mua máy xét nghiệm với giá cao.