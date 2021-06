Masan sắp chi 1.200 tỷ đồng trả cổ tức 2021

Trong đó, Masan sẽ chia ra hai đợt tạm ứng. Tạm ứng cổ tức đợt một tỷ lệ 9,5% (950 đồng/cp) và đợt hai tỷ lệ 0,5% (50 đồng/cp). Như vậy, với hơn 1,17 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Masan Group sẽ chi hơn 1.175 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông.



Tính đến thời điểm hiện tại, cơ cấu cổ đông lớn của Masan Group gồm CTCP Masan do ông Nguyễn Đăng Quang làm chủ tịch nắm 31,39% và Ardolis Investment Pte Ltd 7,27%. Dự kiến CTCP Masan và Ardolis Investment Pte Ltd sẽ thu về 389 tỷ đồng và 85 tỷ đồng từ cổ tức tạm ứng lần này.

Được biết, Masan đang thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 5,8 triệu đơn vị (tương đương tỷ lệ 0,498%), giá phát hành là 10.000 đồng/cp.

Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ ngày 27/5 đến ngày 7/6.

Sau khi hoàn tất phương án phát hành ESOP, tổng cổ phiếu lưu hành của Masan sẽ tăng lên hơn 1,18 tỷ đơn vị.

Năm 2021, Masan đặt kế hoạch doanh thu thuần mục tiêu đạt từ 92.000-102.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông của công ty mẹ kỳ vọng thu về từ 2.500-4.000 tỷ đồng.