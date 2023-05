LPBank chuẩn bị phát hành 1,13 tỷ cổ phiếu: Vợ Phó Tổng thoái vốn

Dù VNPost chưa thoái vốn thành công nhưng giữa tháng 5 vừa qua LPB chính thức nhận được quyết định của Ngân hàng Nhà nước về việc cho phép ngân hàng đổi tên viết tắt tiếng Anh từ LienVietPostBank thành LPBank.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên tháng 4 vừa qua, trả lời câu hỏi của cổ đông về lý do khiến VNPost thoái vốn bất thành, Phó Tổng giám đốc Bùi Thái Hà cho biết, giá bán có thể là một nguyên nhân do VNPost định thoái vốn khỏi LPB với giá khởi điểm khoảng 22.908 đồng/cổ phiếu; thời gian gần đây, giá cổ phiếu LPB dao động quanh mức 14.000-15.000 đồng/cổ phiếu. LPB không thể can thiệp hay tác động đến quá trình thoái vốn này.