Lotte.vn chết yểu... Shopee, Lazada, Tiki, Sendo bị khách hàng kêu than

(Kiến Thức) - Lotte.vn ra vừa tuyên bố dừng hoạt động, trong khi các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo liên tục bị khách hàng kêu than.

Lotte.vn ra đời và tới khi tuyên bố dừng hoạt động tiêu tốn bao nhiêu tiền?



Mới đây, thông tin Công ty Lotte.vn thuộc tập đoàn Lotte (Hàn Quốc) thông báo dừng bán hàng đến các đối tác từ ngày 20/1/2019 đã khiến dư luận hết sức ngỡ ngàng.

Lotte.vn lý giải, nguyên nhân ngừng hoạt động là sự thay đổi trong kế hoạch kinh doanh. Doanh nghiệp này cho biết sẽ hoàn tất công nợ với các đối tác và nhà bán hàng trước ngày 20/2/2020.

Giao diện trang thương mại điện tử Lotte.vn.

Được biết, Lotte.vn ra đời từ tháng 10/2016. Để chinh phục thị trường Việt Nam, tập Lotte Hàn Quốc từng cho biết sẵn sàng dành 25 triệu USD xây dựng, phát triển mảng thương mại điện tử trong 3 năm. Nhưng thực tế Lotte đã đầu tư bao nhiêu tiền kể từ khi Lotte.vn ra đời và đến lúc tuyên bố dừng hoạt động thì chưa được công bố chính thức, nhưng dư luận đều cho rằng số tiền sẽ không phải là nhỏ.

Trước đó, thời điểm bắt đầu tham gia thị trường Việt Nam, đại diện Lotte.vn từng cho báo giới biết trang mua sắm online mới sẽ cung cấp 100% sản phẩm trong hệ thống của tập đoàn với khoảng 50.000 nhóm hàng, hỗ trợ việc bán hàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại Lottemart hiện đang rải khắp Việt Nam. Đồng thời trang cũng đẩy mạnh những sản phẩm thời trang và mỹ phẩm cao cấp từ hệ thống Lotte.

Ngoài ra, Lotte.vn cũng tự cải tổ chuyển sang dạng marketplace nhằm cải thiện trải nghiệm mua sắm và đặt mục tiêu lọt vào top 4 sàn thương mại online hàng đầu Việt Nam cuối năm 2019. Tuy nhiên, trang thương mại điện tử Lotte.vn chưa bao giờ xuất hiện trong tốp 5 các website có lượng truy cập cao nhất.

Thống kê của Iprice cho biết, trong quý 3/2019, trung bình lượng truy cập của Lotte.vn chỉ đạt 965 nghìn lượt truy cập/tháng, đứng thứ 23, còn top dẫn đầu luôn thuộc về các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo với lượng truy cập đạt được từ 25-35 triệu lượt triệu cập mỗi tháng.

Đa dạng sản phẩm được bán trên các sàn thương mại điện tử.

…Shopee, Lazada, Tiki, Sendo bị khách hàng kêu than

Mặc dù, 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, Sendo luôn khẳng định vị thế trên thị trường thương mại điện tử và ổn định ở top 5, nhưng ít ai biết rằng cả 4 sàn này đều dính nhiều lùm xùm, bị khách hàng kêu than.

Điển hình, năm 2018, báo An ninh Thủ đô từng phản ánh trường hợp của chị Nguyễn Ngân (Long Biên, Hà Nội) mua một chiếc áo của Kiwi Shop trên Shopee. Ngay sau khi nhận hàng, chị Ngân phát hiện chiếc áo có một lỗ thủng.

Khách hàng Ngân đã liên hệ với người bán là Kiwi Shop, và được shop này đề nghị chụp ảnh gửi lại. Chị Ngân đã làm theo hướng dẫn và được shop cam kết sẽ gửi lại chiếc áo lành. Thế nhưng, chỉ sau cam kết này, bên bán hàng đã cắt đứt liên lạc với chị, mặc dù chị có chủ động nhắn tin nhiều lần.

Shopee, Lazada, Tiki, Sendo liên tục bị khách hàng kêu than

Cũng trong năm 2018, một khách hàng khác là chị Vũ Thanh H (Hoàn Kiếm, Hà Nội) không hề cài đặt ứng dụng Shopee để mua bán hàng hóa qua đây, nhưng vẫn phải nhận hàng.

Cụ thể, lúc 15h02 ngày 5/2/2018, khi chị H đang làm việc tại cơ quan thì có cuộc điện thoại báo có đơn hàng từ Shopee. Khi chị hỏi người bán hàng về đơn đặt khi nào? Là hàng gì? Thì người giao hàng nói chỉ biết chị có hàng nên xuống nhận giúp. Sau đó, chị vẫn xem xét gói hàng thấy được bao gói khá cẩn thận, có ghi tên, số điện thoại người gửi đầy đủ mà giá là 95.000 đồng, không quá cao nên chị H đã nhận hàng và trả tiền.

"Khi bóc gói hàng, tôi thấy có 4 bình trữ sữa Medela loại 80ml, còn mới 100%. Tôi thực sự bất ngờ vì tôi không hề đặt món hàng này cho bản thân hoặc biếu tặng người thân nào nên tôi liên lạc với người bán được ghi trên bao bì gói hàng để có thêm thông tin và tìm cách trả hàng"- chị H nói với báo An ninh Thủ đô.

Tiếp đó, các trang thương mại điện tử Lazada, Sendo, Shopee còn bị First News (là thương hiệu quốc tế của Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt) tố tiếp tay kinh doanh tiêu thụ sách giả vào tháng 6/2019.

Ngoài ra, Lazada, Shopee còn bị khách phàn nàn t ự ý hủy đơn hàng, mua sản phẩm này giao sản phẩm khác, giao hàng không đúng như quảng cáo, thủ tục đổi trả phức tạp. Trong khi đó, Tiki cũng từng bị khách hàng phàn nàn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được kiểm chứng chất lượng. Thông tin thể hiện trên nhãn phụ được ghi rất sơ sài: “Nước hoa hồng trị mụn Some By Mi và một dòng mã vạch”. Ảnh: Giadinhvietnam.com. Cụ thể, ngày 30/3/2019, chị N.T (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) có đặt mua 1 đơn hàng trên Tiki với mã 805671287 cho sản phẩm “Nước hoa Hồng Trị Mụn Some By Mi” có giá 255.000 đồng. Theo địa chỉ khách hàng cung cấp, đơn vị giao hàng của Tiki đã chuyển tận tay chị N.T sản phẩm vào ngày 5/4/2019.



Theo chị T., thông tin thể hiện trên nhãn phụ được ghi rất sơ sài: “Nước hoa hồng trị mụn Some By Mi và một dòng mã vạch”. Tiếp nữa là trên bề mặt sản phẩm đó không có tên Công ty phân phối độc quyền hay nhà nhập khẩu và nhà phân phối ở Việt Nam. Chữ trên bao bì sản phẩm hoàn toàn bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài, mã vạch đều được in sơ sài, hoàn toàn không có thêm thông tin nào bằng tiếng Việt về nhà sản xuất, nhà phân phối…