Long An: Gói thầu cống kênh 1000 Nam gần 7 tỷ đã có chủ

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, dự án trên có tổng mức đầu tư 9.000.322.000 đồng; được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 11282/QĐ-UBND ngày 29/11/2023; sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, phát triển đất trồng lúa (vốn lúa nước).

Ngày 29/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đã phê duyệt Quyết định số 1231/QĐ-NN&PTNT, theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu với giá 6.990.233.686 đồng. Nguồn: MSC Gói thầu thi công xây dựng, do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Long An mời thầu; ngày 29/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đã phê duyệt Quyết định số 1231/QĐ-NN&PTNT, theo đó, Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu với giá 6.990.233.686 đồng, thực hiện trong 360 ngày. Tại gói thầu, Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng Hoàng Xuân, Công ty TNHH Năm Theo, Công ty TNHH Xây dựng Nguyên Đồng Thuận bị loại.



Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai (địa chỉ tại Phường 2, TX. Kiến Tường, tỉnh Long An) thành lập năm 2008 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; ông Lê Tùng Lâm là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 13/9/2016; đã tham gia 113 gói thầu, trúng 93 gói, 7 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 755,6 tỷ đồng (có hơn 470 tỷ đồng trúng độc lập).

Công ty thường trúng thầu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng, Thủ Thừa, Mộc Hóa… Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty TNHH MTV Phúc Thiên L.A.

Từ năm 2019 đến nay, công ty đã trúng 9 gói thầu thi công xây dựng, do Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Long An mời thầu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An làm chủ đầu tư.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã trúng 11 gói thầu thi công xây dựng.

Từ tháng 1 – 10/2024, Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai đã trúng 2 gói thầu xây lắp, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các gói thầu công ty đã trúng, phải kể đến:

Nguồn: MSC

Gói thầu thi công Đường Vĩnh Thuận –Tuyên Bình Tây (từ Tỉnh lộ ĐT 831 đến CDC xã Tuyên Bình Tây), thuộc Dự án Đường Vĩnh Thuận - Tuyên Bình Tây (từ Tỉnh lộ ĐT 831 đến CDC xã Tuyên Bình Tây), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Hưng, với giá trúng thầu 11.350.000.000 đồng, thực hiện trong 240 ngày;

Gói thầu thi công Trạm cấp nước liên xã Tân Bình, Kiến Bình, Tân Hòa, thuộc Dự án Trạm cấp nước liên xã Tân Bình, Kiến Bình, Tân Hòa, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh, với giá trúng thầu 7.345.581.000 đồng, thực hiện trong 150 ngày;

Tại Dự án Tuyến ống và trạm bơm tăng áp liên xã (cặp Quốc lộ N2 từ ranh Bến Lức đến ranh Thạnh Hóa), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng gói thầu thi công xây dựng + thiết bị với giá trúng thầu 7.150.086.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày;

Gói thầu thuộc KHLCNT cầu kênh Đòn Dong, xã Bình Hòa Tây, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mộc Hóa; liên danh Công ty TNHH MTV Nguyễn Hiệp Đoàn – Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu với giá 2.279.321.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày;

Gói thầu thuộc KHLCNT láng nhựa đường bờ đông kênh Ba Xã, xã Bình Hòa Tây, của UBND huyện Mộc Hóa, với giá trúng thầu 10.766.000.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày;

Tại KHLCNT trải đá mặt đường bờ nam kênh 61 (đoạn từ kênh Sậy Giăng đến kênh Cây Khô Nhỏ), của UBND huyện Mộc Hóa; Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai trúng thầu với giá 5.945.649.000 đồng, thực hiên trong 300 ngày;

Gói thầu - thuộc Dự án Nâng cấp Trạm cấp nước tập trung xã Mỹ Thạnh Đông, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đức Huệ, với giá 7.941.350.000 đồng, thực hiện trong 450 ngày.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Toàn Mai (liên danh chính) - Công ty TNHH Xây dựng New Phúc Điệp đã dự thầu gói thầu, thuộc Dự án Đường liên xã Thạnh Phú - Thuận Bình - Tân Hiệp, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa, với giá dự thầu 36.416.622.426 đồng…