Long An: Công ty Bình Trang - nhà thầu quen mặt tại Tân Hưng

Trúng 27 gói thầu xây lắp tại Tân Hưng



Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang (địa chỉ tại Khu phố Gò Thuyền A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) thành lập năm 2011.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 12/9/2014; đã tham gia 52 gói thầu, trúng 47 gói, 3 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 611,9 tỷ đồng (có hơn 356,2 tỷ đồng trúng độc lập, trên 353 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty thường trúng thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạnh Hóa, Sở GTVT tỉnh Long An, Sở NN&PTNT tỉnh Long An… Bên mời thầu, chủ yếu là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển xây dựng Minh Nhân Lê, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Khải Đăng, Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thương mại TTNT…

Đơn vị liên danh chủ yếu với Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng Vũ Nam, Công ty TNHH MTV 622, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Dịch vụ Trâm Anh, Công ty TNHH Vicona…

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, từ năm 2018 – 2023, công ty đã trúng 27 gói thầu xây lắp của ban này. Chỉ riêng năm 2020, công ty trúng 10 gói thầu xây lắp; năm 2023, trúng 5 gói thầu xây lắp (có 4/5 gói một mình/một liên danh tham gia và trúng).

Các gói thầu công ty đã trúng, phải kể đến:

Ngày 16/05/2023, ông Lê Minh Tầm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng đã phê duyệt Quyết định 201/QĐ-UBND Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng gói thầu với giá 6.817.000.000 đồng. Nguồn: MSC

Gói thầu xây lắp: Nhựa hóa đường bờ đông kênh Ngang (Kênh 79 đến Cả Rưng), đoạn còn lại, thuộc Dự án Nhựa hóa đường bờ đông kênh Ngang (Kênh 79 đến Cả Rưng), đoạn còn lại, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, với giá trúng thầu 6.817.000.000 đồng (duy nhất tham gia và trúng);

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Dịch vụ Trâm Anh trúng gói thầu thuộc Dự án Đường giao thông vành đai, thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT831), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng với giá 50.200.000.000 đồng, thực hiện trong 720 ngày. Nguồn: MSC

Gói thầu xây lắp: Đường giao thông vành đai, thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT831) - hạng mục “xây lắp đoạn từ Km0+221,96 đến Km1+680”, thuộc Dự án Đường giao thông vành đai, thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT831), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng; liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang – Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Thương mại Dịch vụ Trâm Anh trúng thầu với giá 50.200.000.000 đồng, thực hiện trong 720 ngày;

Cũng tại dự án Đường giao thông vành đai, thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT831) - hạng mục “xây lắp đoạn Km1+680 đến Km1+895,64 (cầu Gò Thuyền 1); Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng gói thầu xây lắp đường giao thông vành đai, thị trấn Tân Hưng (Kênh 79 - ĐT831) - hạng mục “xây lắp đoạn Km1+680 đến Km1+895,64” (cầu Gò Thuyền 1), với giá 16.079.000.000 đồng, thực hiện trong 360 ngày.

Gói thầu xây lắp: Đường cặp Kênh T3 (kênh hậu Sông Trăng - ranh Vĩnh Hưng), thuộc Dự án Đường cặp Kênh T3 (kênh hậu Sông Trăng - ranh Vĩnh Hưng), của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, với giá trúng thầu 6.879.000.000 đồng, thực hiện trong 210 ngày;

Gói thầu xây lắp: Hạ tầng khu C1, C2, thị trấn Tân Hưng, thuộc Dự án Hạ tầng khu C1, C2, thị trấn Tân Hưng, của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng, với giá trúng thầu 16.494.800.000 đồng, thực hiện trong 300 ngày…

Trúng 2 gói thầu cùng dự án tại Sở GTVT Long An

Từ năm 2020 - 2023, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng 11 gói thầu xây lắp, do Sở GTVT Long An làm chủ đầu tư. Trong đó, tại Đường tỉnh 819, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng 2 gói thầu. Cụ thể:

Dự án Đường tỉnh 819, có tổng mức đầu tư 219.720.000.000 đồng; được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 5332/QĐ-UBND ngày 15/6/2022. Dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương hỗ trợ (188,392 tỷ đồng), phần còn lại vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Từ ngày 13 - 19/12/2023, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng 2 gói thầu, trong cùng Dự án Đường tỉnh 819. Cả 2 gói thầu, đều do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hưng Long mời thầu. Cụ thể:

Gói thầu thi công xây dựng, đoạn từ Km53+417 đến cuối tuyến, thuộc Dự án Đường tỉnh 819; ngày 19/12/2023, Sở GTVT Long An đã phê duyệt liên danh Công ty TNHH Vicona – Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá 71.689.714.000 đồng, thực hiện trong 730 ngày.

Gói thầu thi công xây dựng cầu Cái Bát, thuộc Dự án Đường tỉnh 819; ngày 13/12/2023, Sở GTVT Long An đã phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang trúng thầu với giá 18.310.036.000 đồng, thực hiện trong 540 ngày (là nhà thầu duy nhất tham gia và trúng).

Biên bản mở thầu đã công bố ngày 21/10. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Bình Trang đang dự gói thầu thi công xây dựng, thuộc KHLCNT công trình nạo vét kênh, kết hợp san sửa đê Kênh 22 (Quốc lộ 62 -:- Kênh 5000 - Bắc Đông), do Sở NN&PTNT Long An làm chủ đầu tư, với giá dự thầu 7.734.178.289 đồng; đối thủ là Công ty CP Xây dựng thủy lợi Long An với giá dự thầu 7.849.041.900 đồng…

Chia sẻ về thực trạng, nhà thầu liên tiếp trúng thầu cùng một chủ đầu tư - đang diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Trà Vinh) cho biết:

“Hiện nay, các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi qua mạng - theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (trước đó là Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, thực tế, đang diễn ra một số nhà thầu ở địa phương liên tiếp được công bố trúng thầu cùng một chủ đầu tư, thì mục tiêu cạnh tranh công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế, rõ ràng chưa đạt được như mong muốn của các nhà làm luật”.

Cũng theo Luật sư Võ Quang Vinh, trước tình trạng này, các cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và theo dõi về hoạt động đấu thầu, nhất là đối với những chủ đầu tư có tình trạng, nhà thầu có tỷ lệ trúng thầu gần như đạt 100% gói thầu tham gia dự thầu, tỷ lệ tiết kiệm thấp, cũng như những trường hợp 1 nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư trong thời gian dài.

Đồng thời, các cơ quan có thẩm quyền cần có biện pháp xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (nếu có) để hoạt động đấu thầu thực sự đi vào cuộc sống.