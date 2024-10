Lợi nhuận quý 3 SZC khả quan nhờ việc bàn giao đất KCN

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ và giảm 37% so quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ và giảm 42% so quý trước.

Kết quả quý 3/2024 chủ yếu đến từ việc bàn giao đất KCN từ các hợp đồng đã ký (doanh số cho thuê đất KCN năm 2023 và nửa đầu năm 2024 lần lượt là 67 ha và 30 ha).

Trong 9 tháng đầu năm 2024 (9T 2024), doanh thu của SZC tăng 15% so cùng kỳ khi đạt 641 tỷ đồng. Đối với mảng KCN, doanh thu 9T 2024 tăng 23% khi đạt 568 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng từ bàn giao cho SNZ và D2D lần lượt chiếm 30% và 23%.

Đối với mảng khu đô thị, doanh thu 9T 2024 giảm 69% so cùng kỳ khi đạt 17 tỷ đồng, chủ yếu do tiến độ bán đất chậm hơn.

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 52,1% trong 9T 2024 từ mức 46,1% trong 9T 2023, chủ yếu do giá bán trung bình tại KCN Châu Đức tăng (giá chào bán hiện tại khoảng 100 USD/m2). Lãi ròng 9T 2024 tăng 39% so cùng kỳ khi đạt 227 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý 3/2024, SZC ghi nhận tổng doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước là 1 nghìn tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm và tăng 33% so quý trước.