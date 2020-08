Lợi nhuận 6 tháng của Netland mới đạt 2% kế hoạch, dòng tiền kinh doanh âm

Doanh thu thuần trong quý 2 đạt 83 tỷ đồng, giảm 38% so cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm mạnh giúp lãi gộp của Netland tăng 89%, đạt 73 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính không đáng kể, chi phí tài chính chỉ hơn 1 tỷ đồng, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận gần 28 tỷ đồng tăng so với con số 20 tỷ đồng của cùng kỳ.

Sau cùng, Công ty ghi nhận lãi ròng trong kỳ đạt gần 36 tỷ đồng, tăng 33% so với quý 2/2019. Theo đó lãi bán niên của Netland chỉ ở mức hơn 6 tỷ đồng, giảm 83% so cùng kỳ do quý 1 công ty ôm khoản lỗ đến 30 tỷ đồng.

Năm 2020, NRC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch đề ra, Netland mới thực hiện được 10% mục tiêu doanh thu và 2% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Netland đạt gần 732 tỷ đồng, giảm 14% so với thời điểm đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 42 tỷ về còn 5 tỷ.

Các khoản phải thu ghi nhận hơn 529 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản. Trong đó, phần lớn là các khoản thu từ các công ty liên quan bao gồm: Danh Khôi Holdings, CTCP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước, CTCP Đầu tư VHR.

Nợ phải trả ở mức 306 tỷ đồng, giảm gần 30%, trong đó, tổng dư nợ vay chiếm hơn 32 tỷ đồng.

Tính đến ngày cuối quý 2, dòng tiền thuần của Netland tiếp tục ghi nhận âm hơn 37 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 73 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 75 tỷ đồng.