Loạt sai phạm khiến Công ty Lương Hà bị phạt hơn 700 triệu

Cụ thể, quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 313/QĐ-XPHC do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, ông Hoàng Quốc Khánh ký, Công ty TNHH thương mại Lương Hà do bà Đào Thị Mền làm giám đốc đã bị UBNND tỉnh Lào Cai xử phạt 7 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước và khoáng sản, khí hậu thủy văn, đo đạc bản đồ.



Công ty Lương Hà có địa chỉ tại số B1-11, đường An Dương Vương, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Công ty hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 5300140310, đăng ký lần đầu ngày 12/02/1999, thay đổi lần thứ 21 ngày 25/8/2020.

Trụ sở Công ty TNHH thương mại Lương Hà

Trong đó, Công ty Lương Hà bị xử phạt vi phạm thứ nhất 201.748.000 đồng do chiếm 15.685 m2 đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ từ năm 2019 tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính lần thứ 2 tổng số tiền 39.499.000 đồng do chuyển 4.488,1 m2 đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm).

Mức xử phạt vi phạm hành chính thứ 3 với tổng số tiền phạt 38.510.000 đồng được áp dụng cho doanh nghiệp này với lý do chuyển 1.891,1m2 đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm).

Xử phạt hành chính thứ 4 tổng số tiền 152.900.000 đồng do chiếm 20.374,9 m2 đất trồng cây lâu năm khác tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm); Xử phạt hành vi thứ 5 tổng số tiền 25.352.000 đồng do chiếm 400 m2 đất phi nông nghiệp do UBND xã Bản Cầm quản lý;

Xử phạt hành vi thứ 6 tổng số tiền 172.648.000 đồng do chiếm 16.069,1 m2 đất trồng cây hàng năm khác tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm); Xử phạt hành chính thứ 7 tổng số tiền 108.804.000 đồng do chiếm 12.294,5m2 đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn (thôn Bản Cầm).

Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả nêu trong quyết định, Công ty TNHH thương mại Lương Hà phải nộp đủ tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là 739.461.000 đồng vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trước đó, vào năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã cấp phép thăm dò cho Công ty TNHH Thương mại Lương Hà tại thôn Bản Cầm, xã Bản Cầm, huyện bảo Thắng với diện tích là 4ha và các hành vi chiếm đất của công ty được nêu hơn 6ha trong thời gian dài cho đến khi bị UBND tỉnh Lào Cai xử phạt.