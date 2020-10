Lỗ nặng 388 tỷ 9 tháng: Đất Xanh đang “ôm” dự án nào?

Dư luận đang chú ý đến thông tin mà Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) công bố về báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu thuần 797 tỷ đồng, giảm 46% so cùng kỳ. Hoạt động tài chính khiến DXG ghi âm gần 84 tỷ đồng do chi phí lãi vay.



Đặc biệt, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, DXG đạt 1.877 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 51% so với cùng kỳ. Đất Xanh lỗ ròng hơn 388 tỷ đồng, khi mà cùng kỳ có lãi 907 tỷ đồng.

Trước việc Tập đoàn Đất Xanh lỗ nặng 388 tỷ 9 tháng đầu năm nay, dư luận thắc mắc: “Ông lớn” Đất Xanh đang “ôm” dự án nào?

Theo các thông tin trên website datxanh.vn, Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đang là chủ đầu tư và đầu tư hàng loạt dự án bất động sản lớn như: Dự án Opal Boulevard (địa chỉ tại số 18 Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (Gem Riverside), tọa lạc ở Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú, quận 2, TP HCM.

Dự án Luxgarden (phường Phú Thuận, quận 7, TP HCM); dự án St. Moritz (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM); dự án Opal Garden (cũng ở phường Hiệp Bình Chánh); dự án Opal Riverside (quận Thủ Đức); hay dự án Luxcity (phường Bình Thuận, quận 7); Sunview Town (phường Tam Bình, quận Thủ Đức); Phú Gia Hưng (quận Gò Vấp); dự án chung cư tại Sunview 1, 2 (quận Thủ Đức) và Opal Skyline (Bình Dương).