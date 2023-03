Lâm Đồng: Vì sao CĐT điện gió Cầu Đất bị phạt 1,4 tỷ?

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương (chủ đầu tư nhà máy điện gió Cầu Đất, tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt) số tiền 225 triệu đồng, buộc nộp lại số tiền thu lợi trên 1,1 tỷ đồng do thực hiện nhiều hành vi sai phạm liên quan tới việc thuê đất, sử dụng không đúng mục đích.



Cụ thể, trong quá trình triển khai dự án nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, doanh nghiệp này đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn với tổng diện tích trên 86.000m2.

Trong số đó có hơn 2.000m2 đất trồng cây lâu năm do Công ty TNHH Fusheng thuê của UBND tỉnh Lâm Đồng; trên 21.000m2 đất trồng cây lâu năm do Công ty CP Chè Cầu Đất - Đà Lạt thuê của UBND tỉnh Lâm Đồng, hơn 20.000m2 đất đường bờ lô phục vụ nông nghiệp do UBND xã Trạm Hành quản lý và trên 43.000m2 đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng.

Ngoài ra, Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương còn chiếm đất nông nghiệp là đất rừng phòng hộ (môi trường cảnh quan) tại khu vực nông thôn với diện tích hơn 4.200m2, thuộc tiểu khu 165A, do Ban Quản lý rừng Lâm Viên quản lý. Tổng số tiền xử phạt 2 hành vi nêu trên đối với Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương là 225 triệu đồng.

Mặt khác, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương thực hiện tiếp các thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định đối với diện tích đất sử dụng khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Đặc biệt, doanh nghiệp này phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi phạm hành chính (do sử dụng diện tích 90.909m2 đất công trình năng lượng khi chưa được cấp thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất) là 1,152 tỷ đồng theo quy định.

Lâm Đồng: Lộ lý do CĐT điện gió Cầu Đất bị phạt 1,4 tỷ? (ảnh minh họa: Internet).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương là chủ dự án nhà máy điện gió Cầu Đất (Đà Lạt) và được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục đích sản xuất và kinh doanh điện. Với công suất giai đoạn 1 là 68,9MW gồm 12 trụ tuabin được đặt rải rác trên các ngọn đồi của một đồi chè cổ ở Cầu Đất.

Dư án này cũng đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường ngày 22/10/2018. Tuy nhiên, khi dự án được xây dựng, nhiều người dân địa phương đã có những lo lắng về việc môi trường bị tác động và cảnh quan bị phá vỡ.

Trước đó, ngày 24/2/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh quy mô diện tích đất sử dụng và tiến độ thực hiện dự án nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành, TP Đà Lạt. Theo đó, tổng diện tích đất thực hiện dự án là 27,51ha. Trong đó, diện tích sử dụng đất xây dựng móng tuabin, đường giao thông, nhà điều hành, trạm biến áp, vị trí cột đường dây 110kV là 20,57ha; diện tích đất phục vụ bảo dưỡng, duy tu thiết bị điện gió, hành lang an toàn 6,94ha. Thời gian triển khai thực hiện hoàn thành dự án đến ngày 30/6/2022.

Ở diễn biến liên quan, ngày 19/9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chấp thuận ranh giới, diện tích đất theo thực tế xây dựng để Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương thực hiện dự án nhà máy điện gió Cầu Đất tại xã Trạm Hành và xã Xuân Trường, TP Đà Lạt. Theo đó, tổng diện tích là 23,987ha, gồm 23,793ha đất thời hạn sử dụng theo dự án và 0,194ha đất sử dụng tạm thời.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xử lý đối với hành vi chiếm đất (diện tích đất trước đây chưa xử lý) do Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương đã xây dựng công trình khi chưa hoàn thành thủ tục thu hồi và thuê đất theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh ranh giới, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất đã thuê; hồ sơ, thủ tục thuê đất theo ranh giới đất được chấp thuận và các quy định của pháp luật.

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Năng lượng tái tạo Đại Dương được thành lập ngày 2/5/2012, có địa chỉ trụ sở chính tại thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Người đại diện pháp luật là ông Đỗ Văn Bình.