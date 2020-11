Lãi ròng của KBC được dự báo giảm 33% trong năm 2020

CTCP Kinh Bắc (KBC) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 930 tỷ đồng, giảm 63% so cùng kỳ do doanh thu từ mảng cho thuê khu công nghiệp (KCN) giảm mạnh 76% xuống còn 520 tỷ đồng và không ghi nhận doanh thu từ việc bán nhà máy nhà xưởng.



Trong 9 tháng, KBC đã cho thuê 19 ha đất KCN, chủ yếu từ KCN Tân Phú Trung và KCN Quang Châu. Doanh thu từ bất động sản nhà ở đạt 122 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đóng góp một tỷ trọng nhỏ (1,7 tỷ đồng).

Nhìn chung, doanh thu 9 tháng thấp hơn dự kiến đã kéo lợi nhuận ròng giảm 94% so cùng kỳ còn 30 tỷ đồng, chỉ thực hiện 4,9% dự phóng cả năm.

Trong tháng 10/2020, Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL). Do đó, VNDirect kỳ vọng NSHL giai đoạn 1 (100ha) sẽ sẵn sàng bàn giao đất vào quý 4 cho các nhà đầu tư đã đăng ký trước đó.

KBC có thể ghi nhận doanh thu khả quan trong quý 4/2020.

Trong trường hợp tốt nhất, KBC có thể ghi nhận doanh thu 1.379 tỷ đồng từ KCN NSHL (66ha diện tích cho thuê) trong quý 4. Cùng với việc bàn giao nhà phố và biệt thự từ Khu đô thị Tràng Duệ, VNDirect cho rằng kết quả kinh doanh quý 4 sẽ tích cực.

VNDirect cho rằng dự phóng doanh thu 2020 giảm 35,5% xuống 2.800 tỷ đồng do doanh thu bán hàng trong 9 tháng thấp hơn dự kiến. Dự báo lợi nhuận ròng năm 2020 của KBC đạt 616 tỷ đồng, giảm 33% so năm trước, tương ứng tăng trưởng EPS cốt lõi giảm 33%, thấp hơn 41,5% so với dự phóng trước của VDSC.

Tuy nhiên, VNDirect nâng dự phóng EPS cốt lõi năm 2021 lên 4,0% nhằm phản ánh việc giá thuê tại KCN Tân Phú Trung tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2020-2021.