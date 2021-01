Lãi quý 4 của TNG giảm 59% do giảm giá hàng bán vì COVID-19

Trong quý 4, doanh thu của TNG giảm 9% về 955 tỷ đồng do ảnh hưởng của dịch bệnh tại châu Âu, dẫn tới một số đơn hàng của khách hàng đã yêu cầu giảm giá bán từ 1-2% so với giá ban đầu. Các chi phí dự phòng tăng 5 tỷ so với cùng kỳ.



Bên cạnh đó, đối với lao động công ty vẫn phải bố trí duy trì có việc làm và chi trả lương, các khoản chế độ đúng theo hợp động và quy định của nhà nước. Chính vì vậy, lợi nhuận giảm trong quý 4 giảm mạnh 59% so với cùng kỳ về còn hơn 23 tỷ đồng.

Tình chung cho cả năm 2020, TNG ghi nhận doanh thu đạt 4.484 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 152 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 34% so với thực hiện trong năm 2019.

TNG ghi nhận lợi nhuận đi lùi năm 2020.

Theo kế hoạch ban đầu, TNG đặt mục tiêu tổng doanh thu 4.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 230 tỷ đồng, theo đó, Công ty đã thực hiện được 97% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của TNG ghi nhận hơn 3.553 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Hàng tồn kho cũng tăng 17%, lên gần 1.007 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 48% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 30% tổng giá trị hàng tồn kho.