Nhà gạch Bát Tràng ở Hà Nội đoạt giải kiến trúc quốc tế

Mới đây, công trình Bát Tràng House (Nhà gạch Bát Tràng) do Võ Trọng Nghĩa Architects thiết kế đã giành chiến thắng tại giải thưởng Wallpaper*Design Awards 2021 ở hạng mục " Ngôi nhà mới tốt nhất - Best New Private House" do tạp chí Wallpaper* uy tín về kiến trúc - thiết kế tại Anh tổ chức. Bat Trang Hous nằm tại làng gốm Bát Tràng, ngoại thành Hà Nội, nơi đây vốn là làng gốm cổ hơn 1.000 năm tuổi. Căn nhà lấy cảm hứng từ vẻ đẹp truyền thống đặc trưng của Bát Tràng được thể hiện qua mặt đứng bên ngoài, hài hòa với nét hiện đại và tiện nghi sử dụng thông qua thiết kế nội thất bên trong. Công trình sử dụng gốm làm vật liệu chính. Toàn bộ hệ tường mặt ngoài được xây hoàn toàn bằng gạch gốm với những kích thước được đặt riêng, tạo thành một khối gốm khổng lồ trong lòng Bát Tràng. Mặt đứng gồm các nhịp điệu khác nhau như các vị trí cửa sổ, các vị trí lỗ thông gió, kết hợp với cây theo trục đứng bên trong tạo nên điểm nhấn xanh trong khu vực. Không gian nội thất bên trong được thiết kế thoáng đãng, với những ô kính lớn. Nhờ cửa kính mà gia chủ có thể bắt trọn được phần thiên nhiên cây xanh bao phủ xung quanh, cảm nhận các hiệu ứng ánh sáng được tạo ra bởi lớp tường gạch gốm phía bên ngoài. Việc kết hợp khung cửa kính và các lỗ thoáng trên bức tường gạch gốm có tác dụng lấy sáng hiệu quả mà không mang lại cảm giác quá nóng vào mùa hè. Hệ thống thông gió 3 lớp gồm lớp gạch gốm bên ngoài, không gian cây xanh xen kẽ, và các ô cửa, giúp ngôi nhà thoáng mát vào mùa hè mà không cần hoặc hạn chế tối đa việc sử dụng điều hòa. Vật liệu gốm đẹp, độ bền cao, tạo sức nặng, diện mạo và bề mặt mới nhưng vẫn mang nét đặc trưng của địa phương và bối cảnh xung quanh. Yếu tố kết nối con người với thiên nhiên trong ngôi nhà gạch gốm được đặc biệt quan tâm. Nguồn ảnh: Hiroyuki Oki Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

