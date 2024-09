Long An: Chỉ đạo rà soát các gói thầu đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài

Có điểm học tập, nhưng từ chối cung cấp hợp đồng đã thực hiện!



Liên quan đến các gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở nước ngoài của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An (Xổ số Long An), Sở TTTT Long An đã tổ chức cuộc trao đổi, cung cấp thông tin với sự có mặt của lãnh đạo Xổ số Long An, phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống và đại diện cơ quan báo chí khác.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết giai đoạn 2021-2022, sau khi dịch Covid, xổ số gặp khó khăn nên đưa ra chính sách chăm sóc khách hàng cho khoảng 100 đại lý từ Bình Thuận đến Cà Mau, đó là đi học tập kinh nghiệm xổ số để giúp tỷ lệ tiêu thụ cao.

Ông Be cho rằng việc triển khai đấu thầu các gói thầu này là đúng luật.

Trước câu hỏi của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống về việc tên gọi các gói thầu là “đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài”, nhưng trong HSMT không đề cập, hoặc có đề cập nhưng sơ sài, không rõ ràng, cụ thể chi tiết các điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài. Vị giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An cho biết đơn vị tư vấn có thừa nhận thiếu sót đó, nhưng trong hợp đồng đi thực tế thì có.

Ông Be cũng cho biết, đã thực hiện 3 chuyến đi (mỗi chuyến đi là một gói thầu-PV), đó là các chuyến đi học tập kinh nghiệm sổ xổ tại châu Âu (Pháp, Ý, Thụy Sỹ), châu Á (Dubai) và Đài Loan. Hai chuyến đi còn lại là châu Mỹ (Hoa Kỳ) và châu Á (Singapore, Malaysia) thì chưa đi.

Đối với 3 chuyến đi đã thực hiện, ban đầu, khi một đồng nghiệp của chúng tôi đề nghị cung cấp hợp đồng đã thực hiện, đại diện phía Xổ số Long An không có câu trả lời. Sau đó, khi được đề nghị lại, thì phía công ty này từ chối cung cấp hợp đồng đã thực hiện.

Trao đổi quanh vấn đề dư luận cho rằng Xổ số Long An tổ chức đi du lịch, tham quan ở nước ngoài nhưng hợp thức hóa bằng các gói thầu học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số, ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Long An cho rằng “không phải hợp thức hóa”.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo rà soát



Đối với hai gói thầu còn lại (đi học tập kinh nghiệm xổ số tại châu Mỹ (Hoa Kỳ và châu Á (Singapore, Malaysia), khi phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống hỏi sẽ xử lý như thế nào. Thì đại diện Sở TTTT tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh Long An có chỉ đạo rà soát lại, trên cơ sở đó, sẽ có bước xử lý tiếp theo là như thế nào.

Như báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, trong một năm, từ ngày 11/8/2023 - 20/82024, Xổ số Long An tổ chức 5 gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở nước ngoài với tổng giá trị gần 11 tỷ đồng. Nhưng phạm vi công việc trong các gói thầu trên chiếm phần lớn là các hoạt động tham quan, du lịch, vui chơi…

Cả 5 gói thầu này đều do ông Nguyễn Văn Be, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Các gói thầu đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số ở nước ngoài của Xổ số Long An. (Ảnh: Xuân Thọ) Cả 5 gói thầu này đều do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Long An làm chủ đầu tư; đều giao cho Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Long Mỹ triển khai thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH Xây dựng An Khởi Phú thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu.

Mặc dù tên các gói thầu là đi học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài, nhưng có đến 3/5 gói thầu không có bất kỳ nội dung nào đề cập đến điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại nước ngoài. Hai gói thầu còn lại, điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ tại nước ngoài chiếm thời gian rất ít trong lịch trình; nhưng lại dày đặc các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống.

Trong 5 gói thầu này, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hòa Bình trúng 2 gói thầu, đó là Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Âu (Pháp, Thụy Sĩ, Ý) và Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Á (Dubai). Cả 2 gói thầu này đã thực hiện.

Cả 2 gói thầu mà Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Hòa Bình trúng, trong HSMT không đề cập bất kỳ điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số nào tại nước ngoài.

Chủ nhân của ba gói thầu còn lại thuộc về Công ty TNHH Du lịch SACO, đó là Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Đài Loan (đã thực hiện), Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Mỹ (Hoa Kỳ) và Gói thầu Học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại Châu Á (Singapore, Malaysia).

Đối với gói thầu đi Đài Loan, mặc dù lịch trình có nêu “Bao gồm 01 điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số tại địa điểm bất kỳ ở Đài Loan vào theo nội dung chi tiết bên dưới”. Nhưng lịch trình đi “theo nội dung chi tiết bên dưới” chỉ là những điểm tham quan, ăn uống vui chơi, mua sắm mà không có bất kỳ đề cập cụ thể nào đến “01 điểm học tập kinh nghiệm, nghiệp vụ xổ số” tại Đài Loan.

Hai gói thầu còn lại, mặc dù HMST có đề cập ghé điểm tham quan, học tập kinh nghiệm xổ số tại nước ngoài, nhưng… không biết điểm nào!

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin!

Từ năm 2019 đến tháng 9/2024, Xổ số Long An đã nộp vào ngân sách nhà nước: Năm 2019 là 1.962,531 tỷ đồng, năm 2020 là 1.616.975 tỷ đồng, năm 2021 là 1.290,422 tỷ đồng, năm 2022 là 1.780,616 tỷ đồng, năm 2023 là 2.154,649 tỷ đồng và đến tháng 9/2024 là 1.668,882 tỷ đồng.