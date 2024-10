Kon Tum: Ai sẽ thi công cầu qua suối Đăk Ter?

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây dựng thuộc dự án Cầu qua suối Đăk Ter do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư; Công ty TNHH MTV Nguyên Khoa Kon Tum mời thầu, công bố ngày 25/09/2024.

Theo Biên bản mở thầu, gói thầu xây dựng thuộc dự án Cầu qua suối Đăk Ter được đấu thầu rộng rãi; hợp đồng trọn gói; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ; hoàn thành mở thầu ngày 04/10/2024.

Duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Kim Nguyên - Công ty Cổ phần 16 Tháng 3, tham gia dự thầu với giá 19.479.767.461 đồng (giá dự toán gói thầu 19.519.072.000 đồng).

Lúc 9 giờ 00 ngày 14/10, thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu xây dựng thuộc Dự án cầu qua suối Đăk Ter, vẫn đang được xét thầu.

Được biết, Dự án cầu qua suối Đăk Ter có tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng, nguồn vốn thực hiện dự án từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác.

Mục tiêu thực hiện dự án, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch khu trung tâm huyện cũng như tạo ra sự thông suốt cho các tuyến đường, hình thành mạng lưới giao thông hạ tầng trong khu vực. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân trong vùng, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh chính trị của địa phương.

Năng lực nhà thầu

Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Kim Nguyên (có địa chỉ tại đường Bắc Kạn, phường Thắng Lợi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) được thành lập ngày 29/12/2009; ông Nguyễn Sơn Trà là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 7/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 12 gói thầu, trong đó trúng 11 gói, 1 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 78 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 14 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 64 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 98,9%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 99,3%.

Tại Kon Tum, đơn vị tham gia và trúng 3/3 gói thầu do Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 22 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/1 gói thầu do Công ty Thuỷ điện Ialy mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 25 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/1 gói thầu do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Sa Thầy mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 6,8 tỷ đồng; tham gia và trúng 1/1 gói thầu do Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 8 tỷ đồng …

Công ty Cổ phần 16 Tháng 3 (có địa chỉ tại đường Hàm Nghi, phường Duy Tân, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) được thành lập ngày 22/12/2008; ông Nguyễn Liệu là người đại diện pháp luật.

Từ tháng 10/2014 đến nay, Công ty đã tham gia 31 gói thầu, trong đó trúng 26 gói, trượt 4 gói, 1 chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 392 tỷ đồng, trong đó với vai trò độc lập hơn 130 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 262 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thấp nhất khi tham gia 98,9%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán 95,2%.

Tại Kon Tum, đơn vị tham gia và trúng 4/6 gói thầu do Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam tỉnh Kon Tum mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 45 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/3 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kon Plông mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 37 tỷ đồng; tham gia và trúng 2/2 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Tô mời thầu, tổng giá trị trúng thầu gần 23 tỷ đồng…