Kienlongbank “lao đao” vì nợ xấu: CT Lê Khắc Gia Bảo xoay sở thế nào?

Theo báo cáo tài chính quý 3/2020 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, KLB) do ông Lê Khắc Gia Bảo làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 144,6 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm 2019 do thu nhập lãi thuần sụt giảm và trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh 95% so với cùng kỳ, ở mức 83 tỷ đồng.

Kienlongbank "lao đao" vì nợ xấu. (Ảnh minh họa). Tại ngày 30/9/2020, nợ xấu của Kienlongbank đột nhiên nhảy vọt lên 2.241 tỷ đồng, gấp 6,5 lần cùng kỳ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm chủ yếu tới 2.133 tỷ đồng, ghi nhận tăng 792% so đầu kỳ. Trong số dư nợ có khả năng mất vốn này thì có 1.883 tỷ đồng dư nợ các khoản cho vay đối với nhóm khách hàng có tài sản bảo đảm là cổ phiếu của một ngân hàng khác được phân loại nợ nhóm 5.



Do đó, tỷ lệ nợ xấu của Kienlongbank vọt từ mức 1,02% của đầu kỳ lên tới 6,63%.

Đây được coi là chỉ số u ám trên bản báo cáo tài chính của Kienlongbank, dù ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 55.592 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm, dư nợ cho vay khách hàng tăng 0,9% đạt 33.793 tỷ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 21,5% đạt 39.990 tỷ đồng.

Lý giải về con số nợ xấu “khủng” trên, lãnh đạo của Kienlongbank cho biết, trong số dư nợ có khả năng mất vốn nói trên bao gồm 1.895,7 tỷ đồng dư nợ các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản bảo đảm là cổ phiếu của một ngân hàng khác được phân loại nợ có khả năng mất vốn theo quyết định 2595 của Ngân hàng Nhà nước ngày 18/12/2019 và các công văn khác có liên quan của Ngân hàng Nhà nước.

Trước đó, ở quý 1/2020, chỉ trong 3 tháng đầu năm, nợ xấu có khả năng mất vốn của Kienlongbank cũng tăng vọt từ 238,9 tỷ đồng cuối năm 2019 lên 2.126,9 tỷ đồng vào thời điểm ngày 31/3/2020, tương đương mức tăng tới 790%.

Liên quan đến vấn đề này, từ 20/1 - 15/2/2020, Kienlongbank đăng ký chào bán 176.373.887 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HoSE: STB), chiếm 9,36% vốn điều lệ của Sacombank, với giá 24.000 đồng/cổ phiếu để thu hồi nợ. Tuy nhiên, thời điểm đó do giá cổ phiếu STB trên sàn chứng khoán chỉ dao động quanh mức 10.000 đồng/cổ phiếu nên không có nhà đầu tư nào mua tài sản với giá cao hơn gấp đôi trên thị trường.

Đến tháng 2/2020, Kienlongbank thông báo lần 2 về chào bán tài sản đảm bảo là gần 176.4 triệu cổ phiếu của STB với giá khởi điểm 21,600 đồng/cp.

Đây là số cổ phiếu Sacombank thuộc sở hữu của các cá nhân trong nước, được thế chấp tại Kienlongbank nên ngân hàng này muốn rao bán để thu hồi nợ.

Trong lần chào bán đó, Kienlongbank hạ giá khởi điểm 21,600 đồng/cp, thấp hơn mức giá 24,000 đồng/cp ở lần thông báo trước đó. Tương ứng, tổng giá trị Kienlongbank dự kiến muốn thu về khoảng 3.810 tỷ đồng.

Ngân hàng kỳ vọng việc xử lý số cổ phiếu này trong năm 2020 sẽ giúp ngân hàng hồi phục trở lại với lợi nhuận cả năm dự kiến là 750 tỷ đồng, gấp hơn 8 lần năm 2019.