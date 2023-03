Cận cảnh trang trại 10 tỷ đẹp như phim đang gây sốt ở Nghệ An

Gần đây, hình ảnh trang trại Đồi Chồi, ở xóm 12, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) với những luống cà chua bi, dâu tây chín mọng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ảnh: Bud Hill Farm Đây là vụ thu hoạch đầu tiên của trang trại sau hơn 1 năm đầu tư xây dựng với tổng số vốn gần 10 tỷ đồng. Ảnh: Bud Hill Farm Trang trại thuộc sở hữu của anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), được xây dựng theo hướng công nghệ cao. Ảnh: Bud Hill Farm Điểm nhấn của trang trại là phát triển mô hình nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đưa ra những sản phẩm nông nghiệp sạch. Ảnh: Báo Nghệ An Từ tháng 3/2022, anh Tuấn bắt tay vào cải tạo đất, dựng hệ thống nhà màng, hệ thống tưới hiện đại nhằm hạn chế những tác động của thời tiết. Ảnh: Bud Hill Farm Ban đầu, anh Tuấn lựa chọn giống dưa lưới, cà chua bi và dâu tây để trồng. Ảnh: Dân Việt Cà chua bi trong trang trại được trồng trong nhà màng, áp dụng công nghệ tưới phun mưa tự động của Isarel. Mỗi gốc cà chua bi cho thu hoạch từ 3-4kg và thu hoạch kéo dài trong 3 tháng. Ảnh: TruyenhinhDoluong Với 5.000 gốc, trang trại Đồi Chồi có thể thu hoạch tổng trên 15 tấn quả thành phẩm. Ảnh: Bud Hill Farm Dâu tây không to nhưng quả ngọt và được khách hàng ưa chuộng. Ảnh: Dân Việt Những trái dâu tây chín mọng được khách mua nhiều vào dịp cuối tuần. Ảnh: Bud Hill Farm Ngoài ra, trang trại công nghệ cao có 3 khu nhà màng trên 3000 m2 trồng các giống dưa lưới đặc sản chất lượng cao, như: Kim Ngọc Đường dưa Mật Nhật Bản và Huỳnh Long. Ảnh: TruyenhinhDoluong Do được trồng trong nhà màng và áp dụng công nghệ tưới, bón phân tự động nhỏ giọt của Isarel. Ảnh: Bud Hill FarmXem video "Vườn rau thủy canh nhà MC Đại Nghĩa". Nguồn Youtube/ Đại Nghĩa

