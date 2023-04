UAV tàng hình S-70 Okhotnik của Nga tạo ra 'thách thức nghiêm trọng' đối với Mỹ?

Nga sẽ sớm biên chế UAV tàng hình S-70 Okhotnik, chiếc máy bay không người lái này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trước năm 2024, gây ra thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ, tờ 19FortyFive đưa ra nhận xét nói trên. Ấn phẩm quân sự của Mỹ nhận xét, S-70 Okhotnik (Thợ săn) do Nga nghiên cứu phát triển là một máy bay không người lái tàng hình được trang bị vũ khí và có thể tấn công các vật thể khi ở trên không. Người điều khiển "Thợ săn" sẽ sử dụng tên lửa không đối đất và nhiều loại bom - dẫn đường cũng như rơi tự do để tấn công đối phương. Các quả đạn được lên kế hoạch đặt trong khoang vũ khí bên trong thân chiếc UAV. S-70 không có cấu trúc nhô ra mà hoàn toàn "trơn tru" để tránh phản xạ sóng radar, cũng như hình dạng bắt mắt và các góc cạnh sắc nét. Do đặc thù của cấu trúc, gần như không thể theo dõi đối tượng trên radar, tờ 19FortyFive nhận xét. Bên cạnh đó, cấu tạo của chiếc máy bay không người lái này rất vững chắc. Tác giả bài viết trên tờ báo Mỹ tin rằng cấu trúc mạnh mẽ của Okhotnik sẽ cho phép người điều khiển UAV - nếu cần, tấn công mục tiêu đối phương bằng một cú đâm. Ngoài ra, máy bay không người lái S-70 sẽ được trang bị một động cơ đặc biệt giúp nâng cao khả năng tàng hình trước phương tiện trinh sát quang điện tử do có độ bộc lộ hồng ngoại thấp. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được cài đặt trên Okhotnik, cho phép nó thu thập thông tin từ các cảm biến, cũng như tự động nhắm mục tiêu và nhanh chóng trao đổi dữ liệu với những UAV khác trong biên đội, tờ 19FortyFive viết. Ấn phẩm Mỹ đặc biệt lưu ý: “Lực lượng hàng không vũ trụ Nga có kế hoạch sử dụng UAV tàng hình S-70 Okhotnik song song với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon". "Việc kết hợp hai phương tiện chiến đấu sẽ cho phép Nga tấn công đối thủ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ngay cả một lượng nhỏ S-70 cũng có thể gây ra mối đe dọa thực sự đối với một lực lượng như Không quân Mỹ". "Không quân Mỹ chưa có phương tiện tác chiến tương đồng với 'Thợ săn'. Lầu Năm Góc chỉ sử dụng máy bay không người lái tàng hình Sentinel, nhưng chúng không mang vũ khí hạng nặng, như S-70",tờ 19FortyFive lưu ý. Với những đặc điểm đã liệt kê, máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik có thể coi là chiến đấu cơ thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới sẵn sàng làm nhiệm vụ trực chiến. Nhưng cũng chính vì vậy mà không ít nghi ngờ đã xuất hiện, phần lớn ý kiến cho rằng những công nghệ được "quảng cáo" có mặt trên chiếc "Thợ săn" tỏ ra quá tầm đối với thực trạng ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay. Hiện tại, Nga còn chưa hoàn thiện được tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 Felon, họ đã tụt lại sau Mỹ gần 3 thập kỷ, do vậy thật khó tin sẽ có một bước "nhảy cóc" cực kỳ ngoạn mục được tạo ra. Thực tế còn chỉ ra công nghệ máy bay không người lái của Nga thậm chí lạc hậu hơn rất nhiều so với Iran, cho nên càng khó để tin vào những tính năng "thần diệu" và "đi trước thời đại" của S-70 Okhotnik.

Nga sẽ sớm biên chế UAV tàng hình S-70 Okhotnik, chiếc máy bay không người lái này dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động trước năm 2024, gây ra thách thức nghiêm trọng đối với Mỹ, tờ 19FortyFive đưa ra nhận xét nói trên. Ấn phẩm quân sự của Mỹ nhận xét, S-70 Okhotnik (Thợ săn) do Nga nghiên cứu phát triển là một máy bay không người lái tàng hình được trang bị vũ khí và có thể tấn công các vật thể khi ở trên không. Người điều khiển "Thợ săn" sẽ sử dụng tên lửa không đối đất và nhiều loại bom - dẫn đường cũng như rơi tự do để tấn công đối phương. Các quả đạn được lên kế hoạch đặt trong khoang vũ khí bên trong thân chiếc UAV. S-70 không có cấu trúc nhô ra mà hoàn toàn "trơn tru" để tránh phản xạ sóng radar, cũng như hình dạng bắt mắt và các góc cạnh sắc nét. Do đặc thù của cấu trúc, gần như không thể theo dõi đối tượng trên radar, tờ 19FortyFive nhận xét. Bên cạnh đó, cấu tạo của chiếc máy bay không người lái này rất vững chắc. Tác giả bài viết trên tờ báo Mỹ tin rằng cấu trúc mạnh mẽ của Okhotnik sẽ cho phép người điều khiển UAV - nếu cần, tấn công mục tiêu đối phương bằng một cú đâm. Ngoài ra, máy bay không người lái S-70 sẽ được trang bị một động cơ đặc biệt giúp nâng cao khả năng tàng hình trước phương tiện trinh sát quang điện tử do có độ bộc lộ hồng ngoại thấp. Trí tuệ nhân tạo cũng sẽ được cài đặt trên Okhotnik, cho phép nó thu thập thông tin từ các cảm biến, cũng như tự động nhắm mục tiêu và nhanh chóng trao đổi dữ liệu với những UAV khác trong biên đội, tờ 19FortyFive viết. Ấn phẩm Mỹ đặc biệt lưu ý: “Lực lượng hàng không vũ trụ Nga có kế hoạch sử dụng UAV tàng hình S-70 Okhotnik song song với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 Felon ". "Việc kết hợp hai phương tiện chiến đấu sẽ cho phép Nga tấn công đối thủ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Ngay cả một lượng nhỏ S-70 cũng có thể gây ra mối đe dọa thực sự đối với một lực lượng như Không quân Mỹ". "Không quân Mỹ chưa có phương tiện tác chiến tương đồng với 'Thợ săn'. Lầu Năm Góc chỉ sử dụng máy bay không người lái tàng hình Sentinel, nhưng chúng không mang vũ khí hạng nặng, như S-70",tờ 19FortyFive lưu ý. Với những đặc điểm đã liệt kê, máy bay không người lái tàng hình S-70 Okhotnik có thể coi là chiến đấu cơ thế hệ 6 đầu tiên trên thế giới sẵn sàng làm nhiệm vụ trực chiến. Nhưng cũng chính vì vậy mà không ít nghi ngờ đã xuất hiện, phần lớn ý kiến cho rằng những công nghệ được "quảng cáo" có mặt trên chiếc "Thợ săn" tỏ ra quá tầm đối với thực trạng ngành công nghiệp quốc phòng Nga hiện nay. Hiện tại, Nga còn chưa hoàn thiện được tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 Felon, họ đã tụt lại sau Mỹ gần 3 thập kỷ, do vậy thật khó tin sẽ có một bước "nhảy cóc" cực kỳ ngoạn mục được tạo ra. Thực tế còn chỉ ra công nghệ máy bay không người lái của Nga thậm chí lạc hậu hơn rất nhiều so với Iran, cho nên càng khó để tin vào những tính năng "thần diệu" và "đi trước thời đại" của S-70 Okhotnik.