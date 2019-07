Kiếm 57 triệu USD, BTS là nhóm nhạc nam có thu nhập cao nhất thế giới

Ngày 10/7, Forbes công bố danh sách Celebrity 100, bảng xếp hạng các nghệ sĩ có thu nhập cao nhất thế giới tính từ ngày 1/6/2018 đến 1/6/2019. Forbes cho biết đã tham khảo số liệu của Nielsen Music, Pollstar, IMDB, NPD BookScan và ComScore, ngoài ra cũng phỏng vấn các chuyên gia trong ngành giải trí quốc tế.



Nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BTS góp mặt trong Celebrity 100 ở vị trí thứ 43. Bảy chàng trai nhà Big Hit thu về 57 triệu USD trước thuế trong một năm qua. BTS là nghệ sĩ K-Pop duy nhất, cũng là nhóm nhạc nam duy nhất, có tên trong danh sách năm nay của Forbes.

BTS là nhóm nhạc có thu nhập cao nhất trên thế giới. Ảnh: Forbes Phần lớn doanh thu của BTS đến từ tour lưu diễn vòng quanh thế giới Love Yourself và tour mở rộng Love Yourself: Speak Yourself Stadium. Theo Billboard Boxcore, các đêm diễn của BTS bán được 300.000 vé, thu trung bình 7 triệu USD mỗi đêm.



Ngoài ra, hai phim tài liệu về BTS là Burn The Stage: the Movie và BTS World Tour: Love Yourself in Seoul lần lượt mang về 18,5 triệu USD và 11,7 triệu USD tính đến tháng 1/2019.

Thành công trên sân khấu đem lại cho BTS nhiều hợp đồng quảng cáo hậu hĩnh từ các thương hiệu lớn, đem về cho 7 chàng trai hàng triệu USD.

