Khối tài sản đồ sộ của các tỷ phú tuổi Rồng

Sinh năm 1964 (Giáp Thìn) , tỷ phú Jeff Bezos là người đứng đằng sau mọi thành công của Amazon. Dưới sự lãnh đạo của Jeff Bezos, Amazon hiện là trang web bán lẻ hàng đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử. Ảnh: Getty Theo ước tính của Forbes, Jeff Bezos đang sở hữu khối tài sản tương đương 192,4 tỷ USD, giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: CNBC Ngoài Amazon, Jeff Bezos còn sở hữu The Washington Post và Blue Origin, một công ty hàng không vũ trụ đang phát triển tên lửa. Ảnh: Getty Sinh năm 1928 (Mậu Thìn), tỷ phú Lý Gia Thành hiện là người giàu nhất Hồng Kông với khối tài sản 36,4 tỷ USD. Với biệt danh siêu nhân, Lý Gia Thành được tôn sùng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Ảnh: Forbes Tỷ phú Lý Gia Thành thôi giữ chức chủ tịch CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings vào tháng 5 năm 2018 nhưng vẫn là cố vấn cấp cao. Ảnh: Getty Quỹ từ thiện mang tên tỷ phú Lý Gia Thành đã quyên góp hơn 3,8 tỷ USD; trong đó, hơn 80% đã đến Trung Quốc Đại lục. Ảnh: Getty Sinh năm 1940 (Canh Thìn), tỷ phú Carlos Slim - "ông trùm" ngành viễn thông Mexico đang nắm giữ khối tài sản 98,8 tỷ USD, là người giàu thứ 13 trên thế giới. Ảnh: CNBC Trước đó, vào tháng 12/2023, Carlos Slim chứng kiến khối tài sản ròng cá nhân lần đầu vượt qua ngưỡng 100 tỷ USD, vào thời điểm hơn 1 thập kỷ sau khi ông đạt tới vị trí người giàu nhất thế giới. Ảnh: Getty Carlos Slim sở hữu América Móvil, công ty viễn thông di động lớn nhất Mỹ Latinh. Người giàu nhất Mexico cũng sở hữu cổ phần trong các công ty xây dựng, hàng tiêu dùng, khai thác mỏ và bất động sản của Mexico. Trước đây, ông nắm giữ 17% cổ phần của The New York Times. Ảnh: Forbes

