Quả dại rụng đầy gốc ở Việt Nam sang nước ngoài tiền triệu

Thốt nốt là loại cây nổi tiếng ở miền Tây, đặc biệt ở khu vực Châu Đốc (An Giang). Đi khắp vùng đất An Giang, du khách dễ dàng bắt gặp những hàng cây thốt nốt vươn lên cao vút. Ảnh: Top Go Tourist Trước kia, cây thốt nốt mọc dại khắp nơi nhưng ít ai để ý, đến mùa trái rụng đầy gốc. Ảnh: Internet Trong khi đó, tại ‏‏Miami‏ (Mỹ), khách hàng phải chi hơn 2 triệu đồng mới mua được 4 quả thốt nốt đông lạnh. Ảnh: Internet Cây thốt nốt cao khoảng 20 mét. Nhìn qua, cây thốt nốt khá giống cây dừa, nhưng thân to và cao hơn, tán xòe ra như lá cọ. Ảnh: Facebook Mỗi cây thốt nốt cho từ 50 - 60 trái/vụ, thường kết thành từng chùm, to tròn cỡ quả dừa xiêm, vỏ màu tím sẫm. Ảnh: Facebook Cơm thốt nốt màu trắng đục, giòn dẻo, dai dai đặc trưng. Ảnh: Mytour Blog Nước và quả thốt nốt được coi là những thức quà gần gũi nhất với người dân địa phương. Ảnh: Bachhoaxanh Từ thốt nốt có thể chế biến thành chè, đường thốt nốt, dầm sữa chua, bánh thốt nốt, bánh bò thốt nốt, thốt nốt dầm...Ảnh: Tiệm thuốc Bắc Sài Gòn Ngày nay, thốt nốt trở thành đặc sản nổi tiếng ở thành phố, giá khoảng 70.000 đồng/kg. Các sản phẩm từ thốt nốt có giá khoảng 150.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Không chỉ ngon, quả thốt nốt còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi như vitamin C, B1, B2, B3...có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Hoàng Khôi Food

