Khoe đầu tư, Hoa hậu Mai Phương Thúy bị nghi là “chim mồi”

Trong 2 phiên giao dịch vừa qua, trên các diễn đàn chứng khoán, các nhà đầu tư thay vì trao đổi về thị trường như mọi khi, giờ đây họ lại quay ra bàn tán xôn xao về hoa hậu Mai Phương Thúy kể từ khi cô công khai khẳng định “nghề chính” là đầu tư chứng khoán.



Người đẹp sinh năm 1988 cũng hơn một lần “khoe” lãi từ cổ phiếu VCB bằng một status trên trang facebook cá nhân: “Chỉ những người mua giá 40x-50x mới hiểu cảm giác của tôi lúc này, mọi người có phải đã chốt lời gần hết ở ga 60x? Tôi thì ôm đến 80x nha”. Kèm theo đó là hình ảnh cổ phiếu VCB đang được giao dịch ở mức giá 70.100 đồng/cp.

Hoa hậu tuyên bố "ôm" VCB chờ giá 8X. Tuy nhiên, việc Mai Phương Thúy không “khoe” danh mục tài khoản của mình khiến nhiều người nghi ngờ đây là chiêu trò của đội lái đứng sau đang bị kẹt hàng, nhất là khi công chúng vẫn chưa hết ngỡ ngàng với hình ảnh một Mai Phương Thúy của showbiz bỗng chốc trở thành “tay to” trên “chứng trường”. Do vậy, chẳng ai biết Thúy có bao nhiêu cổ phiếu VCB hay thậm chí có thực sự đầu tư vào cổ phiếu này hay không. Mai Phương Thúy khoe "chốt lãi", nhưng chỉ khoe ảnh cá nhân khiến nhà đầu tư nghi ngờ cô không có gì để chứng minh điều này là sự thật. Trên thực tế, cổ phiếu VCB sau khi lẹt đẹt quanh ngưỡng 6x suốt từ tháng 2/2019 đến giữa tháng 6/2019 đã lên được đến mức đỉnh 74.000 đồng/cp trong ngày 11/7. Tuy nhiên, ngay sau đó VCB quay đầu giảm giá trong phiên 12/7 khi đóng cửa tuần vừa qua ở mức giá 73.700 đồng/cp.



Như vậy, VCB tăng 1.100 đồng/cp, tương đương 1,5% sau 3 phiên tăng và 2 phiên giảm giá trong tuần vừa qua. Với mức giá này và diễn biến giao dịch hiện nay, xem ra mục tiêu 80.000 đồng/cp mà cô hoa hậu tuyên bố còn khá xa vời, nhất là khi nhiều nhà đầu tư đang đặt câu hỏi: Liệu có phải nhiều người đang bị “kẹt hàng” và muốn “thoát”?

Trở thành “nhà đầu tư” nổi tiếng, Mai Phương Thúy vừa có những chia sẻ trên báo chí về “sự nghiệp” đầu tư của mình trong một cuộc phỏng vấn mới đây. Người đẹp đã có tuyên bố gây sốc như: “Lúc say men chiến thắng là lúc mình dễ phạm sai lầm nhất. Em có nên trách mọi người đã sớm kết liễu sự nghiệp đầu tư của em không!? Em sẽ không phát ngôn gì nữa, để đỡ ai phải theo em. Em không muốn tư vấn miễn phí cho ai nữa! Em không sợ thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí. Tốn bao công như thế!”

Người đẹp cũng chia sẻ về lý do yêu thích chứng khoán khiến những ai am hiểu về thị trường cũng phải ngỡ ngàng: “Em thích chứng khoán vì nó minh bạch. Em không phải người giỏi đi quan hệ, so với phải đi quan hệ nói cười xin dự án, ngồi ở nhà tự mày mò vẫn vui hơn nhiều.

Em cũng không thích nhờ vả ai. Thỉnh thoảng bí quá thì "vay" tiền bạn trai, rồi em bù đắp bằng tình cảm".