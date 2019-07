Đồng hồ lởm bán 400 triệu đồng: Mẹo soi chuẩn hàng thật - hàng giả

Cùng với sự phát triển của công nghệ, những chiếc đồng hồ giả ngày càng được chế tác tinh vi hơn. Không ít người đã phải mất một số tiền lớn nhưng nhận lại sản phẩm kém chất lượng. Để không bị mất tiền oan, trước khi mua cần kiểm tra xuất xứ của đồng hồ. Đừng quên hỏi xem cửa hàng được phép những dòng đồng hồ nào, sau đó lên website của hãng để kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Tốt hơn hết, nên mua đồng hồ ngay tại đại lý được ủy quyền, thay vì tìm kiếm trên các trang bán lẻ như eBay, Gumtree... Ngoài ra, khách hàng có thể kiểm tra mặt số và mặt kính trên đồng hồ. Mọi chi tiết trên mặt số đồng hồ chính hãng đều được trau chuốt tỉ mỉ và công phu. Nên chú ý đến kim và cọc số. Các chi tiết tuy nhỏ nhưng để đạt được sự cân đối, nhẵn mịn không phải đơn giản. Điều này chỉ các thương hiệu đồng hồ chính hãng mới làm được. Với đồng hồ chính hãng, đặc biệt với đồng hồ cơ, kim giây thường chạy rất mượt. Trong khi đó, kim giây ở đồng hồ fake không tránh khỏi hiện tượng giật giật, đứt quãng. Với đồng hồ dây kim loại, bạn có thể kiểm tra bằng cách giữ chặt dây đồng hồ lắc qua lắc lại. Nếu là đồng hồ hàng hiệu chính hãng, dây rất chắc chắn; nếu là hàng giả, dây thường lỏng lẻo, nhanh giãn. Ở đồng hồ dây da chính hãng, mặt sau dây thường được in mã đồng hồ, mã số đường dây, các đường may thanh mảnh, gọn gàng. Trong khi đó, đồng hồ giả, đường chỉ khâu thường lộn xộn, không có mã sản phẩm, mã dây. Một đặc điểm dễ nhận biết nữa đó là đồng hồ giả thường nhẹ hơn đồ thật do những người buôn hàng giả sử dụng nguyên vật liệu rẻ tiền để tiết kiệm chi phí. Hơn nữa, đồng hồ hàng hiệu chính hãng luôn đi kèm với hộp đựng, túi xách, hướng dẫn sử dụng đóng quyển và thẻ bảo hành toàn cầu của hãng. Logo và chữ in trên các phụ kiện này phải rõ nét, sắc sảo. Trái lại, đồng hồ nhái thường không có phụ kiện đi kèm; hoặc nếu có, phụ kiện trông cũng không được “xịn” như hàng thật. Đồng hồ chính hãng đến từ các thương hiệu cao cấp đều có giá rất cao. Vì vậy, nếu mua với giá hời một cách bất thường, rất có thể đó chính là đồ giả. Video: Bộ sưu tập đồng hồ từ hoa cỏ. Nguồn: VTC9.

