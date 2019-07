Khó khăn liên tiếp, mẹ Cường Đôla bị yêu cầu ngừng huy động vốn ở Lavida Plus

(Kiến Thức) - Vừa qua, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan điều hành cho biết do điều kiện huy động vốn không còn đảm bảo nên bị buộc ngừng huy động vốn cho Khối A dự án Lavida Plus.