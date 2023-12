Công ty CP Đông Hải Bến Tre (Dohaco, mã: DHC) vừa công bố thông tin nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế tỉnh Bến Tre. Cụ thể, Đông Hải Bến Tre đã có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2018 và năm 2021.



Do đó, với các hành vi vi phạm trên, Đông Hải Bến Tre bị cơ quan thuế xử phạt hành chính số tiền hơn 56 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách Nhà nước gần 281 triệu đồng và khoản chậm nộp thuế hơn 106 triệu đồng.

Như vậy, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp của Đông Hải Bến Tre là hơn 443 triệu đồng. Được biết, phía công ty thông báo đã chấp hành xong quyết định xử phạt trên.

Lãi ròng quý 3 đi lùi

Theo giới thiệu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đông Hải Bến Tre tiền thân là nhà máy Bao bì, doanh nghiệp Nhà nước thuộc ngành thủy sản tỉnh Bến Tre, được thành lập ngày 2/4/2003. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy và bìa; có trụ sở chính đặt tại lô AIII, Khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Lê Bá Phương.

Đông Hải Bến Tre hiện có 2 công ty con gồm Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre, Công ty CP Giấy Giao Long và 1 công ty liên kết là Công ty CP Tân Cảng Giao Long. Cổ phiếu DHC của Đông Hải Bến Tre được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vào ngày 18/6/2009.

Khai sai thuế, bị phạt 443 triệu, Đông Hải Bến Tre làm ăn sao? (ảnh minh họa: Internet).

Về kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2023, Đông Hải Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần hơn 794 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xét về cơ cấu doanh thu, nguồn thu chủ yếu của Đông Hải Bến Tre đến từ doanh thu bán thành phẩm hơn 789 tỷ đồng, doanh thu bán nguyên vật liệu 4,9 tỷ đồng, còn lại là doanh thu khác.

Trong kỳ, giá vốn hàng bán của Đông Hải Bến Tre giảm 19% so với cùng kỳ, từ gần 845 tỷ đồng về mức hơn 687 tỷ đồng; do đó lợi nhuận gộp giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng giảm gần 19 tỷ đồng về mức gần 107 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 24,13%, chủ yếu là lãi chênh lệch tỷ giá do thanh toán tiền nguyên liệu nhập khẩu cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 11,92%, trong đó chi phí lãi vay tăng 74,37%, chủ yếu là do lãi suất vay ngắn hạn tăng.

Cùng đó, chi phí bán hàng ghi nhận ở mức gần 26 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 9,4 tỷ đồng, tương ứng lần lượt giảm 15% và 12% so với cùng kỳ năm trước và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Kết quả, Đông Hải Bến Tre báo lãi sau thuế gần 56 tỷ đồng, tương ứng giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình từ Đông Hải Bến Tre, lãi ròng quý III/2023 sụt giảm do sản lượng sản xuất và bán ra tăng nhưng giá giấy bán ra giảm, giá giấy nguyên liệu và các chi phí đầu vào giảm, doanh thu thuần và giá vốn bán hàng đều giảm. Ngoài ra, thu nhập khác tăng 93,54%, chủ yếu do tăng khoản thu bồi thường từ các nhà cung cấp giấy phế liệu nhập khẩu. Mặt khác, Công ty TNHH MTV Bao Bì Bến Tre có sản lượng sản xuất tăng 65,97%, sản lượng bán ra tăng 67,87% đã có hiệu quả nhưng chưa cao.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của Đông Hải Bến Tre ghi nhận đạt 2.443 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 234 tỷ đồng, giảm lần lượt 18% và 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2023, Đông Hải Bến Tre đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.240 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 300 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng công ty lần lượt thực hiện được 75% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Sắp chi cổ tức hơn 80 tỷ

Tại thời điểm cuối quý III/2023, tổng tài sản của Đông Hải Bến Tre ghi nhận ở mức hơn 2.866 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, chiếm phần lớn là các khoản phải thu ngắn hạn với hơn 823 tỷ đồng, tăng 5%; hàng tồn kho ghi nhận ở mức gần 554 tỷ đồng, giảm 12% so với thời điểm đầu năm; tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 212 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt gần 46 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí xây dựng nhà máy giấy Giao Long 3 gần 45 tỷ đồng, còn lại là các công trình khác.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại ngày 30/9/2023, nợ phải trả của Đông Hải Bến Tre ghi nhận ở mức gần 1.009 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn ở mức 630 tỷ đồng và doanh nghiệp không ghi nhận khoản vay dài hạn. Thời điểm ngày 30/9/2023, vốn điều lệ của Đông Hải Bến Tre đạt gần 805 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 712 tỷ đồng…

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, ngày 30/10/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) Đông Hải Bến Tre đã thông qua thời gian tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá (tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Với gần 80,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đông Hải Bến Tre cần chi 80,5 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến vào ngày 22/12/2023.

Cùng ngày, HĐQT Đông Hải Bến Tre cũng thống nhất về tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn tuần hoàn được cấp là 250 tỷ đồng tại Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TPHCM nhằm tài trợ nhu cầu vốn lưu động của công ty. Đồng thời, Đông Hải Bến Tre cũng thống nhất dùng các khoản phải thu từ khách hàng với giá trị 250 tỷ đồng để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng nói trên.