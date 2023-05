Chứng khoán ngày 12/5: DHC, CTD và SAB được nhận định như nào?

DHC: Triển vọng nhu cầu yếu hơn, điều chỉnh khuyến nghị từ mua còn khả quan

Chứng khoán VietCap (VCSC): Chúng tôi điều chỉnh khuyến nghị đối với CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) từ MUA còn KHẢ QUAN và điều chỉnh giảm giá mục tiêu 4%. KQKD của DHC phục hồi trong quý 1/2023 nhưng triển vọng nhu cầu thấp hơn.

* Chúng tôi giảm 12%/15%/9% dự báo LNST năm 2023/24/25 do các giả định thấp hơn về chênh lệch giá và sản lượng bán thùng carton.

* Sau khi phục hồi 16% trong 2 tháng đầu năm 2022, giá giấy carton tại miền Nam đã giảm về mức đầu năm. Xu hướng tương tự cũng diễn ra đối với giá xuất khẩu và giá giấy carton cũ (OCC) đầu vào do tiêu thụ toàn cầu yếu hơn dự kiến, bao gồm cả tại Trung Quốc và Việt Nam.

* Mặc dù chênh lệch giá (giá giấy – giá OCC đầu vào) được cải thiện so với quý trước trong quý 1/2023 nhờ tồn kho đầu vào chi phí cao được xử lý, mức chênh lệch này vẫn thấp so với cùng kỳ năm trước và sẽ duy trì ở mức thấp trong quý 2/2023, theo quan điểm của chúng tôi.

* Tuy nhiên, theo quan điểm của chúng tôi, lợi nhuận phục hồi có thể hỗ trợ thêm cho giá cổ phiếu DHC do định giá của công ty chưa đắt. Giá mục tiêu của chúng tôi cho DHC tương ứng P/E năm 2023/2024 là 9,9/8,5 lần so với P/E trượt trung bình 10 năm của công ty là 10,4 lần.

* Rủi ro: Áp lực lên giá bán do các đối thủ cạnh tranh tăng công suất.

CTD: Duy trì nền tảng vững chắc, khuyến nghị mua

Chứng khoán Mirae Asset: CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) báo cáo doanh thu năm 2022 đạt 14.537 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm 2011 (+60% YoY), do ảnh hưởng từ nền thấp của năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp cải thiện 30 điểm cơ bản, từ 3,0% lên 3,3% do chi phí vật liệu xây dựng đã giảm từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, thu nhập từ hoạt động kinh doanh trái ngược với mức tăng trưởng ấn tượng, khi CTD báo lỗ 54 tỷ đồng do trích lập dự phòng cho các khoản phải thu và chứng khoán kinh doanh. Mặc dù lỗ từ hoạt động kinh doanh nhưng công ty đã tránh được khoản lỗ ròng nhờ khoản thu nhập bất thường từ hoàn nhập chi phí xây dựng và hoàn nhập trích lập dự phòng bảo hành là 83 tỷ đồng.

Triển vọng:

▪ Giá trị backlog lũy kế đến cuối năm 2022 là 17.000 tỷ đồng tạo nền tảng cho tăng trưởng doanh thu trong năm nay.

▪ Chiến lược bán hàng lặp lại: Công ty tập trung vào các khách hàng hiện tại có tình hình tài chính lành mạnh và khả năng thanh toán đảm bảo.

Rủi ro:

▪ Dự phòng phải thu và chứng khoán kinh doanh ở mức vừa phải.

▪ Cho năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu và LNST của công ty mẹ lần lượt là 16.717 tỷ đồng (15% YoY) và 250 tỷ đồng (+1.104% YoY), với EPS là 3.364 đồng (+1.101% YoY).

Định giá:

▪ Chúng tôi cập nhật báo cáo cho CTD với khuyến nghị Mua với giá mục tiêu là 57.274đ, dựa trên phương pháp định giá DCF. Với việc chuyển hướng chiến lược sang tập trung danh mục khách hàng có năng lực tài chính lành mạnh, dòng tiền của CTD đã được cải thiện đáng kể và có tác động tích cực đến định giá.

SAB: Dự báo lợi nhuận giảm do nhu cầu thấp, cạnh tranh gay gắt

Chứng khoán VietCap (VCSC) : Chúng tôi điều chỉnh giảm 9,4% giá mục tiêu nhưng duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) do giá cổ phiếu của công ty đã giảm 11,4% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi chủ yếu do chúng tôi điều chỉnh giảm 13% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2023-2024 so với dự báo trước đây của chúng tôi, được bù đắp một phần do chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ cuối năm 2023 sang giữa năm 2024.

Trong năm 2023, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 33,2 nghìn tỷ đồng (-5,0% YoY) và LNST sau lợi ích CĐTS đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (-6,2% YoY). Chúng tôi dự báo doanh thu giảm do nhu cầu của người tiêu dùng yếu trong bối cảnh kinh tế suy thoái, thể hiện qua doanh số bán bia thấp hơn trong quý 1/2023. Chúng tôi dự phóng doanh thu của SAB sẽ phục hồi khiêm tốn trong nửa cuối năm 2023 và phục hồi tích cực hơn vào năm 2024 khi kinh tế thế giới và Việt Nam phục hồi. Ngoài ra, chúng tôi duy trì dự phóng chi phí bán hàng/doanh thu mảng bia sẽ tăng do cạnh tranh gay gắt hơn.

Chúng tôi dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS giai đoạn 2023-2025 đạt 9% do (1) tiêu thụ bia tăng trưởng ổn định trong trung hạn nhờ cơ cấu dân số thuận lợi của Việt Nam, (2) cơ cấu sản phẩm được cải thiện và (3) các sáng kiến cải thiện biên lợi nhuận.

* Giá mục tiêu của chúng tôi tương ứng P/E dự phóng các năm 2023/2024 của SAB lần lượt là 26 lần/24 lần so với P/E trượt trung bình 5 năm của trung vị các công ty cùng ngành là 31 lần.